Союз операторов ж/д-транспорта опасается отказа от роликовых подшипников
«Дочка» РЖД поддержала переход грузовых вагонов на кассетные подшипники
Операторы железнодорожного транспорта озабочены позицией Объединения производителей железнодорожной техники (ОПЖТ) о переводе грузовых вагонов на кассетные подшипники. Недовольство вызвал протокол февральского заседания комитета ОПЖТ по грузовому подвижному составу, на котором обсуждались результаты испытаний кассетных подшипников.
В документе не учтены критические замечания о недостатках испытаний, а по некоторым принятым решениям голосование не проводилось, говорится в письмах Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), «Первой грузовой компании» (ПГК) и вагоноремонтной компании «Купино» в ОПЖТ. «Ведомости» ознакомились с их содержанием, подлинность подтвердили эти компании.
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