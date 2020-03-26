Союз операторов ж/д-транспорта опасается отказа от роликовых подшипников

В документе не учтены критические замечания о недостатках испытаний, а по некоторым принятым решениям голосование не проводилось, говорится в письмах Союза операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ), «Первой грузовой компании» (ПГК) и вагоноремонтной компании «Купино» в ОПЖТ. «Ведомости» ознакомились с их содержанием, подлинность подтвердили эти компании.