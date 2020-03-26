«Дело» Сергея Шишкарева консолидирует 99,6% «Трансконтейнера»

«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть более чем из 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров. Акции «Трансконтейнера» торгуются на Московской бирже. В 16.00 мск 26 марта капитализация компании составляла 118,9 млрд руб. Шишкарев создал и возглавил транспортно-логистический холдинг «Дело» в 1993 г. С 1999 г. был депутатом Госдумы нескольких созывов, с 2009 по 2014 г. возглавлял комитет по транспорту. С 2014 г. вновь стал президентом группы «Дело». Много лет бизнес «Дела» был сосредоточен в Новороссийске, где группе принадлежат контейнерный и зерновой терминалы. В 2018 г. «Дело» купило за $250 млн 30,75% акций Global Ports – крупнейшего в России контейнерного портового оператора с активами в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах.