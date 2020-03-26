«Дело» Сергея Шишкарева консолидирует 99,6% «Трансконтейнера»
Группа компаний «Дело» собирается консолидировать более 99,6% акций российского контейнерного оператора «Трансконтейнер», сообщила компания Сергея Шишкарева в четверг, 26 марта. «Енисей капитал» совладельцев Evraz Александра Абрамова и Романа Абрамовича и банк ВТБ приняли оферту на выкуп своих долей. Сейчас им принадлежит 25,1% и 24,5% оператора оператора соответственно.
Миноритарные акционеры предъявили к выкупу 6 897 511 акций – 49,64% – по цене 8679 руб. 52 коп. за бумагу, приводит данные группа «Дело». Выкуп этих акций обойдется компании Шишкарев в 59,86 млрд руб. С учетом ноябрьской сделки, когда был выигран аукцион на покупку контрольного пакета «Трансконтейнера», «Дело» доведет долю своего владения в операторе до 99,64%. Суммарная стоимость этих сделок составит более 120 млрд руб. В ближайшие дни будет избран новый совет директоров «Трансконтейнера». Шишкарев станет его председателем, указано в сообщении группы «Дело». «Ведомости» направили запрос представителю «Енисей капитала», представитель ВТБ отказался от комментариев.
Компания была готова к любому решению акционеров «Трансконтейнера», в том числе к приобретению до 100% акций оператора, приводятся в сообщении слова президента группы «Дело» Шишкарева. Консолидация 99,6% актива откроет дополнительные возможности для синергии транспортного-логистического бизнеса группы с партнерами из «Росатома», считает он.
Аукцион по продаже 50% плюс 2 акции «Трансконтейнера» (6,95 млн шт.) состоялся в конце ноября 2019 г. Акции контейнерного оператора принадлежали «дочке» РЖД – Объединенной транспортно-логистической компании. Победителем стала компания «Дело-центр», входящая в группу «Дело» Сергея Шишкарева. Она предложила за пакет 60,3 млрд руб. при стартовой цене 36,16 млрд руб., сообщал тогда организатор торгов «ВТБ капитал». За актив боролись также «Енисей капитал» и Первая грузовая компания (ПГК) Владимира Лисина. Причем «Енисей капитал» на тот момент уже владел 24,74% «Трансконтейнера». В торгах могли участвовать только компании, имеющие не менее 5000 грузовых вагонов или контейнерный терминал (терминалы) с совокупным объемом переработки по итогам 2018 г. не менее 50 000 контейнеров в 20-футовом эквиваленте, либо имеющие более 20% акций «Трансконтейнера».
«Трансконтейнер» – крупнейший в России оператор контейнерных перевозок. У компании сеть более чем из 60 терминалов в России, Казахстане и Словакии, в парке – 27 819 фитинговых платформ и 74 118 контейнеров. Акции «Трансконтейнера» торгуются на Московской бирже. В 16.00 мск 26 марта капитализация компании составляла 118,9 млрд руб. Шишкарев создал и возглавил транспортно-логистический холдинг «Дело» в 1993 г. С 1999 г. был депутатом Госдумы нескольких созывов, с 2009 по 2014 г. возглавлял комитет по транспорту. С 2014 г. вновь стал президентом группы «Дело». Много лет бизнес «Дела» был сосредоточен в Новороссийске, где группе принадлежат контейнерный и зерновой терминалы. В 2018 г. «Дело» купило за $250 млн 30,75% акций Global Ports – крупнейшего в России контейнерного портового оператора с активами в Северо-Западном и Дальневосточном бассейнах.
Железнодорожные перевозки внутри России – это сегмент, который пока останется стабильным в сложившихся экономических условиях, говорит управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов. Участники сделки понимают, что при общем падении рынка инвестиции в эти акции будут если не хорошим инструментом приумножения капитала, то хотя бы способом его сохранения, полагает он.