«Уралхим» просит правительство поддержать производителей минеральных удобрений

Всего в письме Мазепин перечисляет 12 «предложений об оказании системной поддержки, которая могла бы позволить сохранить темпы промышленного производства химической продукции и минеральных удобрений, финансовую устойчивость производителей и долю присутствия российских экспортеров химии и минеральных удобрений на зарубежных рынках». Эти предложения были выработаны «Уралхимом» после анализа риск-факторов, влияющих на российский бизнес в условиях кризиса, поясняется в письме.