«Уралхим» просит правительство поддержать производителей минеральных удобрений
Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин 2 апреля направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову письмо, в котором перечислил меры поддержки, необходимые сейчас крупным промышленным производителям. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, его содержание подтвердил представитель «Уралхима».
«Ведомости» направили запрос представителю правительства.
Всего в письме Мазепин перечисляет 12 «предложений об оказании системной поддержки, которая могла бы позволить сохранить темпы промышленного производства химической продукции и минеральных удобрений, финансовую устойчивость производителей и долю присутствия российских экспортеров химии и минеральных удобрений на зарубежных рынках». Эти предложения были выработаны «Уралхимом» после анализа риск-факторов, влияющих на российский бизнес в условиях кризиса, поясняется в письме.
Что просит «Уралхим»
1. Запустить механизм выкупа институтами развития и Центробанком корпоративных облигаций с пониженными процентными ставками. Это обеспечит производителям промышленной продукции доступ к возвратным и относительно «дешевым» заемным средствам, позволит поддержать финансовую устойчивость предприятий и ликвидность рынка.