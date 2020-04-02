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«Уралхим» просит правительство поддержать производителей минеральных удобрений

Среди предлагаемых мер – выкуп облигаций, субсидирование ставки по кредитам и предоставление налоговых каникул
Полина Трифонова Анна Червонная
«Уралхим» просит правительство поддержать производителей минеральных удобрений /Евгений Разумный / Ведомости

Председатель совета директоров «Уралхима» Дмитрий Мазепин 2 апреля направил первому зампреду правительства Андрею Белоусову письмо, в котором перечислил меры поддержки, необходимые сейчас крупным промышленным производителям. «Ведомости» ознакомились с текстом письма, его содержание подтвердил представитель «Уралхима». 

«Ведомости» направили запрос представителю правительства.

Всего в письме Мазепин перечисляет 12 «предложений об оказании системной поддержки, которая могла бы позволить сохранить темпы промышленного производства химической продукции и минеральных удобрений, финансовую устойчивость производителей и долю присутствия российских экспортеров химии и минеральных удобрений на  зарубежных рынках». Эти предложения были выработаны «Уралхимом» после анализа риск-факторов, влияющих на российский бизнес в условиях кризиса, поясняется в письме.

Что просит «Уралхим»

1. Запустить механизм выкупа институтами развития и Центробанком корпоративных облигаций с пониженными процентными ставками. Это обеспечит производителям промышленной продукции доступ к возвратным и относительно «дешевым» заемным средствам, позволит поддержать финансовую устойчивость предприятий и ликвидность рынка.

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