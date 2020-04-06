Delivery Club проверит курьеров на коронавирус
Крупнейший в России сервис доставки из кафе и ресторанов – Delivery Club вводит новые меры для профилактики коронавирусной инфекции COVID-19 – мобильные бригады медиков, рассказал «Ведомостям» представитель сервиса. Для всех, кто соблюдает режим домашней изоляции, курьеры – единственное связующее звено с внешним миром и их здоровье крайне важно, поясняет он.
Раньше курьеры проходили медицинский осмотр (проверка температуры) во время визита в офис для получения средств профилактики – медицинских масок, антисептиков для рук и средств для обработки сумок.
Теперь контролировать здоровье курьеров в разных районах Москвы будут также мобильные бригады одного из медицинских центров, рассказал представитель Delivery Club. Назвать компанию-партнера он отказался. Если в ходе осмотра медики выявят у курьера температуру, першение в горле или насморк, его направят в лабораторию «Хеликс» для анализа на коронавирус. Тесты выпущены ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор». Представитель «Хеликса» сотрудничество подтвердил. По данным сайта «Хеликса», тест стоит 600 руб.
Рост на изоляции
После введения режима самоизоляции в Москве службы доставки зафиксировали резкий рост спроса. Впервые Delivery Club заметил нетипичный рост в выходные 14–15 марта (+20% к предыдущим выходным). По итогам 16–22 марта рост ускорился (+32% к прошлой неделе), 23–29 марта ускорение продолжилось (+45% неделя к неделе). А за неделю с 30 марта число заказов готовых блюд из ресторанов увеличилось еще на 20%, рассказал представитель сервиса.
Оплачивать медицинские осмотры будет логистический партнер Delivery Club – что это за компания, представитель сервиса не раскрывает. В дальнейшем стоимость медосмотров будет включена в оплату услуг Delivery Club, утверждает представитель сервиса.
Анализ на коронавирус будет сделан всем курьерам вне зависимости от наличия признаков заболевания, добавляет представитель Delivery Club.
Пока будет задействовано две бригады медиков, за неделю они проверят не менее 800 курьеров, по данным представителя Delivery Club. Сколько всего курьеров у компании, сервис не раскрывает. По словам человека, близкого к Delivery Club, в Москве у компании несколько тысяч курьеров.
Конкурент Delivery Club – «Яндекс.Еда» также следит за состоянием здоровья курьеров, уверил представитель компании. Им ежедневно измеряют температуру, при ее отклонении курьер сразу же блокируется в сервисе, а вернуться к доставке он сможет лишь после полного выздоровления со справкой от врача. Всем курьерам выдаются маски и салфетки для дезинфекции рук, все заказы доставляются бесконтактным способом (курьер кладет заказ на термосумку и отходит на несколько метров, пока клиент забирает заказ), за несоблюдение этого стандарта курьера могут заблокировать в сервисе.