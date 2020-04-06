Delivery Club проверит курьеров на коронавирус

Конкурент Delivery Club – «Яндекс.Еда» также следит за состоянием здоровья курьеров, уверил представитель компании. Им ежедневно измеряют температуру, при ее отклонении курьер сразу же блокируется в сервисе, а вернуться к доставке он сможет лишь после полного выздоровления со справкой от врача. Всем курьерам выдаются маски и салфетки для дезинфекции рук, все заказы доставляются бесконтактным способом (курьер кладет заказ на термосумку и отходит на несколько метров, пока клиент забирает заказ), за несоблюдение этого стандарта курьера могут заблокировать в сервисе.