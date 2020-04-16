Московское ГБУ «Ритуал» запустило онлайн-услуги для населения

Но есть и платные – уборка на участке захоронения (независимо от времени года), возложение цветов, окраска металлических оград и крестов. Самая дешевая услуга – поиск места захоронения, фотофиксация и направление фотоотчета – обойдется в 300 руб. Она, например, нужна, чтобы понять, надо ли проводить какие-либо работы на могиле, уточняет Екимов. После оказания каждой услуги заказчику предоставляется фотоотчет о проделанной работе. По словам директора «Ритуала», эти услуги были доступны и раньше, но сейчас переведены в онлайн: их можно заказать как по интернету, так и позвонив по телефону.