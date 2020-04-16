Московское ГБУ «Ритуал» запустило онлайн-услуги для населения

Московское ГБУ «Ритуал» запустило онлайн-услуги для населенияВ их числе трансляция с похорон, выбор места захоронения и уборка могил
Столичное городское бюджетное учреждение (ГБУ) «Ритуал» расширило перечень предоставляемых населению онлайн-услуг, рассказал «Ведомостям» директор предприятия Артем Екимов. С апреля столичные власти закрыли для посещения все московские кладбища из-за эпидемии коронавируса. Запрет не касается только похорон, на них пускают всех желающих.
По словам Екимова, из-за вспышки коронавируса и режима самоизоляции число прощающихся на похоронах сократилось в среднем с 50 до 7–8 человек. Однако теперь проводить в последний путь близкого человека можно будет с помощью интернета. «Ритуал» предлагает воспользоваться услугой «прощание онлайн», которая подразумевает организацию потокового вещания в режиме реального времени с каждой церемонии. Каждому участнику онлайн-церемонии присылается индивидуальная ссылка. Эта услуга безвозмездная, уточняет Екимов.
Но есть и платные – уборка на участке захоронения (независимо от времени года), возложение цветов, окраска металлических оград и крестов. Самая дешевая услуга – поиск места захоронения, фотофиксация и направление фотоотчета – обойдется в 300 руб. Она, например, нужна, чтобы понять, надо ли проводить какие-либо работы на могиле, уточняет Екимов. После оказания каждой услуги заказчику предоставляется фотоотчет о проделанной работе. По словам директора «Ритуала», эти услуги были доступны и раньше, но сейчас переведены в онлайн: их можно заказать как по интернету, так и позвонив по телефону.
ГБУ «Ритуал»
Городская организация, которая осуществляет надзор, содержание и развитие объектов похоронного назначения в Москве. В ее управлении находится 136 кладбищ на территории Москвы и 3 крематория; всего в компании работают почти 3000 человек. Также ГБУ предоставляет ритуальные услуги.
После введения режима самоизоляции спрос на дистанционные услуги существенно возрос, констатирует Екимов. Потребность в онлайн-услугах «Ритуала» усиливается и из-за традиционных весенних религиозных праздников, отмечает он. Например, Вербное воскресенье выпало на 12 апреля, Пасха – на 19 апреля. 26 апреля будет Красная горка, а 28 апреля – Радоница. В 2019 г. только за апрель московские кладбища посетило порядка 1 млн человек. На сегодняшний день дистанционно ГБУ оказало порядка 100 услуг, отмечает Екимов.
Введенные властями меры для борьбы с коронавирусом сказались и на работе сотрудников «Ритуала». Екимов рассказывает, что около 30% сотрудников работают в удаленном режиме (вспомогательные подразделения, не участвующие в прямом обеспечении процесса похорон). В число обязательных мер, которые выполняют похоронные компании, входят также социальное дистанцирование, регулярная дезинфекция помещений, измерение температуры работников.
Особые правила действуют и при погребении умерших от коронавируса. По рекомендациям Минздрава, погребение в этом случае нужно проводить в закрытом гробу (смерть от инфекционного заболевания не требует обязательной кремации тела, поэтому похороны могут проводиться традиционно). Кроме того, сотрудники предприятия работают в специальных костюмах и масках. Для захоронения и кремации умерших от коронавируса «Ритуал» приобрел порядка 400 защитных костюмов, указывает Екимов. На 16 апреля в Москве зафиксировано 16 146 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 113 человек скончалось.