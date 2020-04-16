Власти Болгарии подозревают НПЗ «Лукойла» в нарушении закона о конкуренции

Болгарские власти не впервые предъявляют претензии к структурам «Лукойла». В начале 2011 г. в Болгарии резко подорожало топливо, «Лукойл» договорился с властями о месячном моратории на повышение цен, но летом они снова стали расти. Антимонопольный орган тогда начал расследование против Lukoil Bulgaria по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением, а таможенная служба приостановила действие лицензии на хранение топлива на НПЗ из-за не вовремя установленных приборов учета для расчета величины акциза. В результате завод не мог продавать нефтепродукты. «Лукойл» оспорил решение таможенных органов в суде, который разрешил НПЗ «Лукойла» восстановить работу. В январе 2012 г. лицензия была возвращена.