Власти Болгарии подозревают НПЗ «Лукойла» в нарушении закона о конкуренции

Власти Болгарии подозревают НПЗ «Лукойла» в нарушении закона о конкуренцииКомпания могла завышать цены на бензин и дизельное топливо
Комиссия по защите конкуренции Болгарии начала расследование в отношении нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) «Лукойла» в Бургасе – Lukoil Neftochim Bourgas AD, сообщила комиссия 16 апреля. Это единственный завод в стране мощностью 9,8 млн т. Вместе с ним регулятор проверит 10 компаний, занимающихся розничной продажей топлива, – их подозревают в нарушении правил конкуренции при установлении цен на бензин и дизельное топливо в марте 2020 г.
Проверка коснется торговых сетей Lukoil Bulgaria, Insa Oil и Saksa Oil, а также болгарских «дочек» компаний Royal Dutch Shell, OMV, Hellenic Petrolleum, «Газпрома», Rompetrol, Bulgarian Petrol и Tradenet Varna.
Регулятор начал расследование после проверки прокуратуры, которая выяснила, что розничные цены на топливо в стране упали в среднем на 11% в марте, в то время как мировые цены на нефть – примерно на 47%.
Нефть дешевеет из-за распространения коронавируса и действий стран по борьбе с ним, отмечают в комиссии. Первоначальный анализ показал, что розничные компании постепенно снижали свои цены, когда вывозили запасы топлива со склада, чтобы отразить падение цен на нефть, сообщил регулятор.
«Несмотря на это, общественность обеспокоена тем, что розничные цены не соответствовали значительному падению цен на сырую нефть в мире и были результатом антиконкурентной практики», – говорится в заявлении.
Болгарские власти не впервые предъявляют претензии к структурам «Лукойла». В начале 2011 г. в Болгарии резко подорожало топливо, «Лукойл» договорился с властями о месячном моратории на повышение цен, но летом они снова стали расти. Антимонопольный орган тогда начал расследование против Lukoil Bulgaria по подозрению в злоупотреблении доминирующим положением, а таможенная служба приостановила действие лицензии на хранение топлива на НПЗ из-за не вовремя установленных приборов учета для расчета величины акциза. В результате завод не мог продавать нефтепродукты. «Лукойл» оспорил решение таможенных органов в суде, который разрешил НПЗ «Лукойла» восстановить работу. В январе 2012 г. лицензия была возвращена.
В 2016 г. антимонопольные органы также подозревали болгарский НПЗ «Лукойла» и розничных продавцов в нарушении правил конкуренции при продаже топлива. Тогда внимание регулятора привлекло, что Lukoil Neftochim продавал свою продукцию за рубеж по более низким ценам, чем внутри страны. Он проанализировал деятельность топливной отрасли в Болгарии в 2013–2015 гг. и обнаружил, что ценовая политика семи компаний была очень похожа и не отражала ситуации на оптовом рынке. В итоге ведомство не нашло доказательств сговора в установлении цен на топливо.
Цены на нефть и на топливо не могут снижаться или расти синхронно и на одинаковую величину, так как в конечной цене бензина, вне зависимости от страны производства, заложены дополнительные налоги, говорит аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов. Учитывая положение «Лукойла» на оптовом топливном рынке Болгарии, он фактически сам задает уровень цен, говорит он: «Думаю, что «Лукойл» сможет предоставить исчерпывающее объяснение своей ценовой политике, как это делал и раньше».
Возможное нарушение правил конкуренции могло заключаться в картельном сговоре либо в злоупотреблении болгарской «дочкой» «Лукойла» своим доминирующим положением на рынке – компания занимает около 70% на оптовом топливном рынке Болгарии, из-за чего на рынке могли установиться монопольно высокие цены на топливо, рассуждает партнер юридической компании «Нафко» Павел Иккерт. В любом из этих случаев компании может грозить штраф в размере до 10% выручки на этом рынке, заключает он.
«Ведомости» отправили запросы «Лукойлу» и Комиссии по защите конкуренции Болгарии.