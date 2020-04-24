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Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов

Задолженность потребителей составляет около 1,3 трлн рублей
Ася Сафиуллина
Евгений Егоров / Ведомости

Урегулирование долгов за жилищно-коммунальные услуги можно переложить на специализированный фонд с госучастием. С таким предложением в числе прочих мер для «смягчения кризисных последствий влияния пандемии коронавируса» выступили компании отрасли в письме на имя первого вице-премьерв Андрей Белоусова и вице-премьера Юрия Борисова от 21 апреля. «Ведомости» ознакомились с содержанием документа, его подписали руководители девяти компаний. Представители «Интер РАО», «Квадры», «Т-плюс» подтвердили подлинность письма, «Реновы» (контролирует «Российские коммунальные системы»), «Росэнергоатома» и «Газпром энергохолдинга» отказались от комментариев, «СУЭК» (владеет «Сибирской генерирующей компанией»), «Фортума» и «Юнипро» не ответили на запросы «Ведомостей» . Аппарат Борисова пока не получал документ, сказал его представитель. Представитель Белоусова не ответил на запрос «Ведомостей».

Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма. Он и займется урегулированием долгов. Это будет фонд с государственным капиталом: государство затем сможет взыскать долги с процентами и получить прибыль, говорит источник в одной из энергокомпаний: «Подобные механизмы широко опробованы в мире. Например, при ипотечном кризисе 2008 года ФРС США работала с общим пулом проблемных долгов. Такой подход логично применить к российскому ЖКХ – привлекать финансирование проще в одну хорошо контролируемую структуру, нежели распылять деньги по рынку». Этот пул долгов может стать интересным и для частных инвесторов, так как речь идет о краткосрочном падении платежеспособности, считает он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных