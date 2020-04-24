Компании ЖКХ предложили правительству создать фонд плохих долгов

Фонд (специализированный финансовый институт) будет выкупать y управляющих компаний, энергосбытовых и ресурсоснабжающих организаций долги потребителей – не только населения, но и бюджетных предприятий и компаний из пострадавших отраслей, предлагают авторы письма. Он и займется урегулированием долгов. Это будет фонд с государственным капиталом: государство затем сможет взыскать долги с процентами и получить прибыль, говорит источник в одной из энергокомпаний: «Подобные механизмы широко опробованы в мире. Например, при ипотечном кризисе 2008 года ФРС США работала с общим пулом проблемных долгов. Такой подход логично применить к российскому ЖКХ – привлекать финансирование проще в одну хорошо контролируемую структуру, нежели распылять деньги по рынку». Этот пул долгов может стать интересным и для частных инвесторов, так как речь идет о краткосрочном падении платежеспособности, считает он.