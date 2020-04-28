«Южуралзолото» построит обогатительную фабрику за $250 млн

«Южуралзолото» Константина Струкова построит горно-обогатительный комбинат на месторождениях «Южный Курасан» и «Западный Курасан» в Челябинской области, рассказал «Ведомостям» представитель компании. ГОК мощностью 4 млн т руды в год обойдется в $250 млн и позволит наладить производство 3,5–4 т золота ежегодно. Строительство нового комбината планируется завершить в январе 2022 г., выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2026 г. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств компании, сказал собеседник. Общий размер инвестиций до 2022 г. компания не раскрывает. Ее представитель лишь подчеркнул, что в планах есть еще ряд масштабных проектов.