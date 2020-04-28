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«Южуралзолото» построит обогатительную фабрику за $250 млн

Это позволит компании увеличить производство золота на 20%
Полина Трифонова
«Южуралзолото»

«Южуралзолото» Константина Струкова построит горно-обогатительный комбинат на месторождениях «Южный Курасан» и «Западный Курасан» в Челябинской области, рассказал «Ведомостям» представитель компании. ГОК мощностью 4 млн т руды в год обойдется в $250 млн и позволит наладить производство 3,5–4 т золота ежегодно. Строительство нового комбината планируется завершить в январе 2022 г., выход предприятия на проектную мощность запланирован на 2026 г. Финансирование проекта будет осуществляться из собственных средств компании, сказал собеседник. Общий размер инвестиций до 2022 г. компания не раскрывает. Ее представитель лишь подчеркнул, что в планах есть еще ряд масштабных проектов.

По итогам 2019 г. компания произвела 14 т золота, план на 2020 г. – 18 т, сказал представитель. Таким образом, запуск новой обогатительной фабрики позволит увеличить этот показатель на 20–22% от уровня прошлого года. Все производимое золото «Южуралзолото» продает Газпромбанку, рассказал первый вице-президент Газпромбанка Юрий Черный.  

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных