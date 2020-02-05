Троценко продает свой пакет в Petropavlovsk
Структура Романа Троценко Aeon Mining заключила 3 февраля соглашение с «Южуралзолотом» о продаже ей 22,4% Petropavlovsk (пятая по добыче золота компания в России), сообщила последняя. Этот пакет на Лондонской бирже в тот день стоил $177 млн.
Также Троценко продал и 5,97% принадлежащих ему конвертируемых облигаций компании. 4 февраля Petropavlovsk сообщил, что из его капитала вышла структура банка ВТБ. Структуры Троценко вывели из-под репо у европейской структуры банка 9,06% акций, которые находились у него с 2017 г.
Троценко был крупнейшим акционером Petropavlovsk чуть более полугода. Он выкупил в июле 2019 г. пакет Кенеса Ракишева. Тогда 22,4% компании стоили почти в два раза меньше – $90,4 млн. Сам же Ракишев через свою структуру Fincraft Holdings купил пакет у «Реновы» Виктора Вексельберга в 2017 г., на тот момент он стоил $77,6 млн.