Троценко продает свой пакет в Petropavlovsk

Троценко был крупнейшим акционером Petropavlovsk чуть более полугода. Он выкупил в июле 2019 г. пакет Кенеса Ракишева. Тогда 22,4% компании стоили почти в два раза меньше – $90,4 млн. Сам же Ракишев через свою структуру Fincraft Holdings купил пакет у «Реновы» Виктора Вексельберга в 2017 г., на тот момент он стоил $77,6 млн.