Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение. Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин сообщил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой. По его словам, «нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию». «Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — добавил он.