Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии

Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварииПо данным следствия, они ввели в эксплуатацию резервуар в аварийном состоянии
По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СК) . По данным следствия, они ввели в эксплуатацию резервуар, конструкция которого требовала проведения капитального ремонта.
В ближайшее время им планируется предъявить обвинение. Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин сообщил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой. По его словам, «нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию». «Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — добавил он.
29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы , обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент России Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.
После аварии СК возбудил уголовные дела по фактам порчи земли, халатности и нарушения правил охраны окружающей среды. Был задержан а после арестован на два месяца начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Предварительной причиной разгерметизации резервуара, в результате которого произошел разлив горючего, Генпрокуратура называла просадку грунта и бетонной площадки под ним.
Greenpeace оценил ущерб от ЧП в 10,2 млрд руб. Аналогичную оценку давал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.