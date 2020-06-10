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Директор и главный инженер ТЭЦ в Норильске задержаны после аварии

По данным следствия, они ввели в эксплуатацию резервуар в аварийном состоянии
Артем Гирш Полина Трифонова
Irina YARINSKAYA / AFP

По делу о разливе нефти в Норильске задержаны директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, сообщил Следственный комитет России (СК) . По данным следствия, они ввели в эксплуатацию резервуар, конструкция которого требовала проведения капитального ремонта.

В ближайшее время им планируется предъявить обвинение. Вице-президент «Норникеля», директор Заполярного филиала Николай Уткин сообщил, что компания считает данную меру неоправданно жесткой. По его словам, «нет оснований полагать, что наши коллеги могут помешать следствию». «Руководители ТЭЦ сотрудничают с правоохранительными органами и сейчас они были бы гораздо полезнее на месте ликвидации последствий аварии», — добавил он.

29 мая после аварии на ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании, которая принадлежит структуре «Норникеля», произошел разлив около 20 000 т топлива. Сначала топливо попало на дорогу, а затем в почву и расположенные рядом водоемы , обеспечивающие водой местных жителей. Площадь загрязнения составила 180 000 кв. м. 3 июня президент России Владимир Путин объявил о введении в Норильске режима ЧС федерального уровня.

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После аварии СК возбудил уголовные дела по фактам порчи земли, халатности и нарушения правил охраны окружающей среды. Был задержан а после арестован на два месяца начальник котлотурбинного цеха ТЭЦ-3 Вячеслав Старостин. Предварительной причиной разгерметизации резервуара, в результате которого произошел разлив горючего, Генпрокуратура называла просадку грунта и бетонной площадки под ним.

Greenpeace оценил ущерб от ЧП в 10,2 млрд руб. Аналогичную оценку давал основной владелец «Норникеля» Владимир Потанин.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных