«Дочка» ОАК подала иск к своему бывшему гендиректору

Все госкомпании покупали и сдавали в лизинг в основном иностранные самолеты, а их ключевым клиентом является группа «Аэрофлот». ИФК поставила в лизинг около 60 отечественных самолетов: в основном среднемагистральных Ту-204/214, а также широкофюзеляжных Ил-96 и разработанных украинским концерном «Антонов» и производимых ОАК региональных Ан-148, напоминает человек, близкий к ИФК. По этому показателю ИФК до сих пор остается лидером, несмотря на то, что ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» в 2010-е гг. стали активно покупать первый разработанный в России гражданский самолет SSJ100. «ВЭБ-лизинг» поставил авиакомпаниям около 50 SSJ100 (их них 45 — «Аэрофлоту»), ГТЛК — 44, «Сбербанк-лизинг» — около 15, в том числе 10 SSJ100 «Аэрофлоту». ГТЛК также передала авиакомпаниям 26 реактивных 19-местных самолетов L-410 — они считаются российскими, хотя производятся в Чехии, а в России Уральский завод гражданской авиации осуществляет только крупноузловую сборку.