«Дочка» ОАК подала иск к своему бывшему гендиректору«Ильюшин финанс» требует от Александр Рубцова вернуть премию за 2015 год
Арбитражный суд Москвы 27 июля начнет рассматривать иск лизинговой компании «Ильюшин финанс Ко» (ИФК) о взыскании 8,3 млн руб. с ее бывшего гендиректора Александра Рубцова, говорится в определении на сайте суда. Причина подачи иска не уточняется.
ИФК создана в 1999 г. Это первая российская компания, которая начала заниматься поставками самолетов в лизинг. 64,7% ИФК напрямую и через «дочерние» структуры принадлежат Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). ОАК объединяет все крупные авиазаводы страны, сама входит в госкорпорацию «Ростех». Рубцов был бессменным гендиректором ИФК с момента ее создания до весны 2019 г., причины его отставки ни сама компания, ни ОАК не называли.
ИФК требует от Рубцова вернуть премию, выплаченную ему в 2016 г. по итогам работы в 2015 г., говорится в исковом заявлении, с которым ознакомились «Ведомости». Подлинность документа подтвердил человек, близкий к ИФК. Согласно трудовому договору с Рубцовым, премирование гендиректора возможно только по решению совета директоров. Но такого решения совет в 2016 г. не принимал, не принимало решений о направлении на премии части чистой прибыли и собрание акционеров, говорится в иске. Премия в размере 9,6 млн руб. или 8,3 млн руб. после вычета НДФЛ была выплачена на основании приказа самого Рубцова. ИФК считает, что тем самым ей был причинен убыток, требует его возместить и взыскать с ответчика 8,3 млн руб.
«Внутренняя проверка обнаружила, что была нарушена процедура премирования руководства. ИФК предложила уладить вопрос в досудебном порядке, но, получив отказ, обратилась в суд», – говорит представитель ИФК.
«Общий размер премий, подлежащих выплате сотрудникам ИФК в 2016 г. по итогам работы за 2015г., был установлен решением совета директоров. Премирование сотрудников было выполнено строго в этом объёме, а выплаты премий руководству ежегодно проверялись аудиторами», – парирует представитель Рубцова. Никто из акционеров не выражал претензий относительно процедуры выплат, их правомерность подтверждена ежегодным аудиторским заключением, заключением ревизионной комиссии и утверждены советом директоров, добавляет он.
В конце 1990-х гг. гражданский авиапром умирал из-за отсутствия заказов, появление ИФК и организацию ею механизма поставки самолетов в лизинг помогли выжить отечественному самолетостроению, рассказывали «Ведомостям» сотрудники трех лизинговых компаний. Во второй половине 2000-х авиализингом начали заниматься государственные или подконтрольные крупнейшим госбанкам лизинговые компании – «Сбербанк лизинг», «ВТБ лизинг», ГТЛК, «ВЭБ-лизинг». ИФК на их фоне быстро стала маленьким игроком. Она долгое время была частной компанией, ее контролировал владелец Национальной резервной корпорации Александр Лебедев. Под контроль ОАК компания перешла во второй половине 2000-х.
«Рубцов как создатель ИФК сыграл колоссальную роль в становлении системы авиализинга в России и в поддержке гражданского авиапрома в период «до Суперджета», то есть до того, как государство обратило внимание на отрасль и стало вливать в нее колоссальные деньги», – говорит гендиректор консалтинговой компании Infomost Борис Рыбак.
Все госкомпании покупали и сдавали в лизинг в основном иностранные самолеты, а их ключевым клиентом является группа «Аэрофлот». ИФК поставила в лизинг около 60 отечественных самолетов: в основном среднемагистральных Ту-204/214, а также широкофюзеляжных Ил-96 и разработанных украинским концерном «Антонов» и производимых ОАК региональных Ан-148, напоминает человек, близкий к ИФК. По этому показателю ИФК до сих пор остается лидером, несмотря на то, что ГТЛК и «ВЭБ-лизинг» в 2010-е гг. стали активно покупать первый разработанный в России гражданский самолет SSJ100. «ВЭБ-лизинг» поставил авиакомпаниям около 50 SSJ100 (их них 45 — «Аэрофлоту»), ГТЛК — 44, «Сбербанк-лизинг» — около 15, в том числе 10 SSJ100 «Аэрофлоту». ГТЛК также передала авиакомпаниям 26 реактивных 19-местных самолетов L-410 — они считаются российскими, хотя производятся в Чехии, а в России Уральский завод гражданской авиации осуществляет только крупноузловую сборку.
«Российские компании достаточно часто подают иски против руководителей, в том числе бывших. Если в 2016 г. было подано чуть менее 700 таких исков, то в 2019 г. — уже более 900. За последние годы суды взыскивали убытки с ответчиков примерно в 40% случаев. Претензии истцы мотивируют заключенными невыгодными сделками, покупкой ненужных работ и услуг, невзысканием долгов с контрагентов, тратами средств компании на личные нужды», – говорит адвокат юрфирмы Forward Legal Александр Филатов.
Исход данного процесса будет напрямую зависеть от внутренних документов компании — обычно в них прописано, при каких условиях кому и кем могут начисляться премии», – говорит управляющий партнер юрфирмы NOVATOR Вячеслав Косаков. Если гендиректор не был уполномочен уставом или внутренними нормативными актами компании на выплату себе премии, то претензии истца обоснованы, согласен адвокат юрфирмы «Бишенов и партнеры» Анжелика Решетникова.