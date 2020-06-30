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Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться

Для этого стране надо собрать урожай в 125 млн тонн
Екатерина Бурлакова
Евгений Разумный / Ведомости

Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.

Вопрос о том, что при таких условиях механизм квотирования экспорта зерна в сезоне 2020/21 г. может не применяться, обсуждался, в частности, на совещании Минсельхоза с крупнейшими экспортерами зерна 17 июня, говорит Эдуард Зернин, председатель правления Союза экспортеров зерна. Гендиректор крупнейшего экспортера – ТД «Риф» Марина Турянская тоже знает об этом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных