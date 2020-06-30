Квота на экспорт зерна в новом сезоне может не применяться

Россия может не применять квоту на экспорт зерна в новом сельскохозяйственном сезоне 2020/21 г. (длится с июля по июнь) при достижении отраслью определенных показателей: урожая зерновых не ниже 125 млн т при экспортном потенциале не меньше 45 млн т, сообщили «Ведомостям» два человека, близких к двум компаниям-экспортерам, со ссылкой на Минсельхоз.