Европе не хватает туристов

Европейские страны постепенно открывают границы для путешественников. Но отели, рестораны, музеи и другие предприятия туристического сектора не могут похвастать привычной для высокого сезона заполненностью даже в самых популярных уголках Старого Света, например на Лазурном берегу во Франции или на озере Комо в Италии. Причина – в списке стран, гражданам которых Европейская комиссия дала добро на въезд.