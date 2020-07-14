Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний

Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпанийТолько так отрасль может полностью получить обещанные Путиным субсидии
Единственная отраслевая мера поддержки гражданской авиации – это субсидии, которые авиакомпании получают по принятому в мае постановлению правительства. Согласно ему авиакомпаниям выделяется 23,4 млрд руб. из резервного фонда, поддержать авиакомпании на эту сумму поручил президент Владимир Путин.
Но согласно принятому постановлению (его текст готовил Минтранс) отрасль получит меньше. По нему авиакомпании получают 365 руб. за каждого пассажира, потерянного в феврале – июле относительно аналогичного месяца прошлого года. Исключение составляет группа «Аэрофлот»: ей по постановлению полагается 7,89 млрд руб. сразу и независимо от падения трафика. Эти деньги «Аэрофлот» и две его «дочки» – авиакомпании «Россия» и «Аврора» – уже получили.
Сейчас авиакомпании могут рассчитывать максимум на 15 млрд из 23,4 млрд руб. – с учетом средств, уже выданных группе «Аэрофлот». Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма набралась бы только при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле – июле. Однако уже в июне перевозки стали восстанавливаться – до 2,84 млн человек, или 22,5% относительно июня 2019 г. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а только сокращались – соответственно в 12,5 и 11 раз.