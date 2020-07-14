Минтранс готов изменить правила субсидирования авиакомпаний

Сейчас авиакомпании могут рассчитывать максимум на 15 млрд из 23,4 млрд руб. – с учетом средств, уже выданных группе «Аэрофлот». Такую оценку делал еще до принятия постановления сам Минтранс. И даже эта сумма набралась бы только при практически полном обнулении трафика российских авиакомпаний в апреле – июле. Однако уже в июне перевозки стали восстанавливаться – до 2,84 млн человек, или 22,5% относительно июня 2019 г. Даже в апреле и мае перевозки не обнулялись, а только сокращались – соответственно в 12,5 и 11 раз.