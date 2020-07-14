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Четверть торговых центров может закрыться к осени

Если государство не предоставит им отсрочку по уплате налогов
Татьяна Романова
Из-за карантинных мер число посетителей магазинов резко сократилось, что привело к падению доходов торгцентров /Максим Стулов / Ведомости

Практически все торговые центры были закрыты с конца марта, в них могли работать только магазины, продающие товары первой необходимости, – продуктовые, аптеки и т. п. Ограничения на посещение ТЦ в Москве были сняты 1 июня, а во многих регионах они закрыты до сих пор.

Из-за карантинных мер число посетителей торговых центров резко сократилось, что привело к падению доходов ТЦ, их экономическое состояние ухудшается, отмечается в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). «Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться, – комментирует управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. – Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке завершаются отказами». По словам Войцеховского, все платежи, которые ТЦ получают от арендаторов (а это примерно 10–20% от показателей предыдущего года), направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т. д.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных