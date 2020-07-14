Четверть торговых центров может закрыться к осени

Из-за карантинных мер число посетителей торговых центров резко сократилось, что привело к падению доходов ТЦ, их экономическое состояние ухудшается, отмечается в сообщении Российского совета торговых центров (РСТЦ). «Доходов фактически нет, продажам еще предстоит восстановиться, – комментирует управляющий директор РСТЦ Олег Войцеховский. – Отрасль не получила от государства ни субсидий, ни компенсаций недополученного арендного дохода, а рассмотрения всех предложений о поддержке завершаются отказами». По словам Войцеховского, все платежи, которые ТЦ получают от арендаторов (а это примерно 10–20% от показателей предыдущего года), направляются на поддержание объектов в рабочем состоянии: обеспечение безопасности, клининг, коммунальные услуги и т. д.