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«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет

Но менеджмент намерен сохранить высокие инвестиции по итогам года
Светлана Петрова
Предправления «Газпрома» Алексей Миллер /Евгений Разумный / Ведомости

«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО. В последний раз газовый гигант получил убыток в 2 млрд руб. в III квартале 2015 г., но больше он был только в IV квартале 2014 г. – 397,25 млрд руб. (в I квартале 2002 г. он составил «всего» 4,33 млрд руб.). Выручка от продаж за I квартал снизилась на 24% до 1,74 трлн руб., чистый долг вырос с начала года на 18% и на 31 марта составил 3,74 трлн руб.

Негативный финансовый итог не помешал компании повысить прогноз по уровню инвестиций на 2020 г. с 1,609 трлн до 1,646 трлн руб. Убытки в основном носят «бумажный» характер из-за отрицательных курсовых разниц, связанных с резким ослаблением рубля в марте, пояснил в ходе телефонной конференции зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных