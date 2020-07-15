«Газпром» получил квартальный убыток впервые за пять лет

«Газпром» по итогам I квартала 2020 г. получил убыток в 116,25 млрд руб. против прибыли в 535,9 млрд руб. за тот же период в 2019-м, сообщила компания 14 июля в отчете по МСФО. В последний раз газовый гигант получил убыток в 2 млрд руб. в III квартале 2015 г., но больше он был только в IV квартале 2014 г. – 397,25 млрд руб. (в I квартале 2002 г. он составил «всего» 4,33 млрд руб.). Выручка от продаж за I квартал снизилась на 24% до 1,74 трлн руб., чистый долг вырос с начала года на 18% и на 31 марта составил 3,74 трлн руб.