Нефтяники резко увеличили объем биржевых торгов топливом

Увеличить объемы биржевых продаж топлива нефтяников ранее просило Минэнерго для того, чтобы сбить цены в оптовом и мелкооптовом звене. В мае – июне они росли опережающими темпами в связи с тем, что НПЗ не успевали нарастить выпуск бензина и дизтоплива вслед за спросом. Он взлетел после выхода страны из карантина, связанного с коронавирусом. В результате только в течение одной недели 29 июня – 5 июля цены бензина на СПбМТСБ несколько раз били ценовые рекорды, в частности, цена марки АИ-95 переваливала за 62 000 руб./т в сравнении с 40 000 руб. на начало мая. Резкий рост в опте на фоне сдерживания правительством стоимости на АЗС подрывает финансовую устойчивость розницы, заставляя автозаправки торговать топливом себе в убыток. Представители независимых АЗС (не принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям) в мае просили предпринять меры по стабилизации ситуации: снять эмбарго на импорт топлива в Россию, действующее до 1 октября, и отменить демпфирующий механизм.