Нефтяники резко увеличили объем биржевых торгов топливом

Нефтяники резко увеличили объем биржевых торгов топливомПродажи бензина в июле выросли на 23%, дизеля – на 19%
Нефтяные компании с начала июля существенно нарастили продажи бензина и дизтоплива на Санкт-Петербургской товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ), следует из данных торгов, с которыми ознакомились «Ведомости».
Со 2 по 17 июля (1 июля торги не проводились из-за голосования по поправкам к Конституции) рост среднесуточных объемов по бензину составил 23% до 32 000 т; по дизелю – 19,4% до 43 000 т. Больше всего продают «Роснефть» (17 800 т бензина и 20 900 т дизтоплива на 17 июля), «Лукойл» (4200 и 4700 т соответственно), «Газпром нефть» (3700 т и 2900 т), «Газпром нефтехим Салават» (1600 т и 3300 т). Сведений по Антипинскому НПЗ, «Татнефти» и ТАИФ нет.
Увеличить объемы биржевых продаж топлива нефтяников ранее просило Минэнерго для того, чтобы сбить цены в оптовом и мелкооптовом звене. В мае – июне они росли опережающими темпами в связи с тем, что НПЗ не успевали нарастить выпуск бензина и дизтоплива вслед за спросом. Он взлетел после выхода страны из карантина, связанного с коронавирусом. В результате только в течение одной недели 29 июня – 5 июля цены бензина на СПбМТСБ несколько раз били ценовые рекорды, в частности, цена марки АИ-95 переваливала за 62 000 руб./т в сравнении с 40 000 руб. на начало мая. Резкий рост в опте на фоне сдерживания правительством стоимости на АЗС подрывает финансовую устойчивость розницы, заставляя автозаправки торговать топливом себе в убыток. Представители независимых АЗС (не принадлежащих вертикально интегрированным нефтяным компаниям) в мае просили предпринять меры по стабилизации ситуации: снять эмбарго на импорт топлива в Россию, действующее до 1 октября, и отменить демпфирующий механизм.
В правительстве решили не отказываться от демпфера. Но вместе с тем Минэнерго и ФАС поддержали снятие запрета на импорт топлива (предложение рассматривается кабинетом министров), а также договорились об увеличении обязательных нормативов биржевых торгов для НПЗ – с 10% до 11% от общего объема производства по бензину и с 6% до 7,5% по дизтопливу.
С начала июля цены бензина в опте за счет увеличения объемов торгов начали падать. Биржевая стоимость АИ-92 с 7 по 20 июля снизилась на 1,1% до 50 421 руб./т, АИ-95 – на 7,2% до 54 463 руб./т, следует из данных СПбМТСБ.
Однако ситуация с диспаритетом цен в опте и рознице все еще сохраняется и АЗС остаются в критической ситуации, сказал «Ведомостям» глава Российского топливного союза Евгений Аркуша. Планируемое увеличение нормативов биржевых торгов на 1–1,5% он назвал «косметической мерой». НПЗ необходимо наращивать выпуск горючего, также нужно отказаться от эмбарго на импорт и, возможно, ограничить поставки бензина за рубеж, добавил эксперт.
Продажи бензина в июле выросли на 23%, дизеля – на 19%. С 1 января по середину июля экспорт бензина нарастили «Лукойл» (на 247% к аналогичному периоду 2019 г.), «Газпром нефть» (+51%), принадлежащий «Татнефти» НПЗ «Танеко» (+34%) и Антипинский НПЗ (+32%), следует из данных ЦДУ ТЭК Минэнерго. Снизили поставки за рубеж «Роснефть» (-15%), «Газпром» (-3%), ТАИФ-НК (-37%) и «Фортеинвест» (-56%).