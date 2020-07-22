Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветром

Генерация с использованием ВИЭ выросла в первом полугодии на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в основном благодаря установке новых солнечных станций и ветропарков, а также из-за благоприятных погодных условий. На долю только солнца и ветра приходится рекордная доля в 21% от общей генерации электричества в Европе. В отдельных странах этот показатель значительно выше: 64% – в Дании, 49% – в Ирландии и 42% – в Германии.