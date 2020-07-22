Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветром

Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветромДоля ВИЭ в первом полугодии составила 40%, а ископаемого топлива – 34%
22 июля аналитический центр Ember (Великобритания) неожиданно опубликовал отчет о состоянии рынка электроэнергетики стран ЕС в первом полугодии 2020 г., хотя предыдущие семь лет этот отчет выходил только с годовыми показателями. Ember торопился сообщить о преодолении знакового рубежа – впервые в истории доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ветер, солнце, вода и биомасса) в генерации электричества в Европе превысила долю ископаемого топлива (угля и природного газа). Итоговая доля ВИЭ за полгода составила 40%, а ископаемого топлива – 34%. Остальные 26% генерации обеспечили атомные электростанции.
Генерация с использованием ВИЭ выросла в первом полугодии на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в основном благодаря установке новых солнечных станций и ветропарков, а также из-за благоприятных погодных условий. На долю только солнца и ветра приходится рекордная доля в 21% от общей генерации электричества в Европе. В отдельных странах этот показатель значительно выше: 64% – в Дании, 49% – в Ирландии и 42% – в Германии.