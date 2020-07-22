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Европа заменяет уголь и газ солнцем и ветром

Доля ВИЭ в первом полугодии составила 40%, а ископаемого топлива – 34%
Илья Виноградов
Изображение премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого с подписью «Стыд», спроецированное активистами «Гринпис» на градирню крупнейшей угольной ТЭС в Европе в польском Белхатуве /Rafal Milach / Greenpeace via Reuters

22 июля аналитический центр Ember (Великобритания) неожиданно опубликовал отчет о состоянии рынка электроэнергетики стран ЕС в первом полугодии 2020 г., хотя предыдущие семь лет этот отчет выходил только с годовыми показателями. Ember торопился сообщить о преодолении знакового рубежа – впервые в истории доля возобновляемых источников энергии (ВИЭ, ветер, солнце, вода и биомасса) в генерации электричества в Европе превысила долю ископаемого топлива (угля и природного газа). Итоговая доля ВИЭ за полгода составила 40%, а ископаемого топлива – 34%. Остальные 26% генерации обеспечили атомные электростанции.

Генерация с использованием ВИЭ выросла в первом полугодии на 11% по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. в основном благодаря установке новых солнечных станций и ветропарков, а также из-за благоприятных погодных условий. На долю только солнца и ветра приходится рекордная доля в 21% от общей генерации электричества в Европе. В отдельных странах этот показатель значительно выше: 64% – в Дании, 49% – в Ирландии и 42% – в Германии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных