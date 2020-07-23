Почему Philip Morris сможет рекламировать IQOS в Америке

Почему Philip Morris сможет рекламировать IQOS в АмерикеПри этом компании грозит потеря рекламного рынка России
У гендиректора Philip Morris International Андре Каландзопулоса парадоксальная работа. С одной стороны, как гендиректор Philip Morris он должен увеличивать продажи. С другой – он постоянно отговаривает покупать свою продукцию. «Продажи сигарет падают по всему миру, и мы собираемся ускорить это падение», – заявил он в интервью ВВС в прошлом году. Philip Morris ведет рекламные кампании вроде той, что пару лет назад поразила англичан: «Philip Morris знаменита своими сигаретами. Каждый год многие курильщики отказываются от них. Теперь наша очередь. Мы намерены прекратить продажу сигарет в Великобритании. Это будет нелегко».
А вот недавняя статья Каландзопулоса на сайте компании со словами: «Я генеральный директор Philip Morris и родитель. Я говорю своим детям: не используйте никотиносодержащие продукты <...> Молодежь не должна становиться потребителями никотина. Бывшие курильщики и никогда ранее не курившие не должны начать употреблять табак или никотиновые продукты».