Почему Philip Morris сможет рекламировать IQOS в Америке

У гендиректора Philip Morris International Андре Каландзопулоса парадоксальная работа. С одной стороны, как гендиректор Philip Morris он должен увеличивать продажи. С другой – он постоянно отговаривает покупать свою продукцию. «Продажи сигарет падают по всему миру, и мы собираемся ускорить это падение», – заявил он в интервью ВВС в прошлом году. Philip Morris ведет рекламные кампании вроде той, что пару лет назад поразила англичан: «Philip Morris знаменита своими сигаретами. Каждый год многие курильщики отказываются от них. Теперь наша очередь. Мы намерены прекратить продажу сигарет в Великобритании. Это будет нелегко».