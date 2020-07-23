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Почему Philip Morris сможет рекламировать IQOS в Америке

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Софья Корепанова
Гендиректор Philip Morris International Андре Каландзопулос /Евгений Разумный / Ведомости

У  гендиректора Philip Morris International Андре Каландзопулоса парадоксальная работа. С одной стороны, как гендиректор Philip Morris он должен увеличивать продажи. С другой – он постоянно отговаривает покупать свою продукцию. «Продажи сигарет падают по всему миру, и мы собираемся ускорить это падение», – заявил он в интервью ВВС в прошлом году. Philip Morris ведет рекламные кампании вроде той, что пару лет назад поразила англичан: «Philip Morris знаменита своими сигаретами. Каждый год многие курильщики отказываются от них. Теперь наша очередь. Мы намерены прекратить продажу сигарет в Великобритании. Это будет нелегко».

А вот недавняя статья Каландзопулоса на сайте компании со словами: «Я генеральный директор Philip Morris и родитель. Я говорю своим детям: не используйте никотиносодержащие продукты <...> Молодежь не должна становиться потребителями никотина. Бывшие курильщики и никогда ранее не курившие не должны начать употреблять табак или никотиновые продукты».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных