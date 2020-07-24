Лекарства и детские смеси стало сложнее ввозить в Россию

Лекарства и детские смеси стало сложнее ввозить в РоссиюИз-за нового приказа Минфина на таможне образовались очереди
Рабочая группа Консультативного совета по иностранным инвестициям (FIAC) по совершенствованию налогового и таможенного законодательства и администрирования 15 июля обратилась к замминистра финансов Алексею Сазанову с предложением доработать новые правила таможенного оформления продукции. Дело в том, что в начале июля вступил в силу приказ Минфина, который утвердил новый перечень кодов товаров, которые надо оформлять на постах Центральной акцизной таможни (ЦАТ). Последняя специализируется в основном на операциях с подакцизной продукцией (алкоголь, табак и т. д.). Из письма рабочей группы FIAC («Ведомости» с ним ознакомились) следует, что теперь перечень товаров стал шире, в него попали, к примеру, пищевое сырье и ингредиенты, детское, специализированное лечебное и профилактическое питание, лекарства, которые акцизами не облагаются. Представители двух компаний, которые входят в FIAC, подтвердили отправку обращения. Один из сотрудников Минфина сообщил, что письмо получено. Официальный представитель ведомства на вопросы не ответил.
Новые правила уже привели к возникновению проблем у представителей бизнеса. У Danone под действие приказа попало лечебное питание, детские смеси, ароматизаторы и фруктовые наполнители для йогуртов, говорит региональный вице-президент компании по корпоративным отношениям в России и СНГ Марина Балабанова. А у PepsiCo, по словам ее представителя, затронуты сырье и ингредиенты для производства безалкогольных напитков и снеков. Количество же таможенных постов, которые могут проводить операции с этими товарами, сократилось, указывает президент Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод Максим Новиков. При этом они не рассчитаны на такое количество товаров, там уже выстроились очереди из автомобилей, жалуется Балабанова.
В связи с новыми правилами на одну товарную партию теперь требуется подавать две декларации и дважды платить сборы, продолжает представитель PepsiCo. В одном и том же коде могут находиться как подакцизные товары, так и не облагаемые акцизом, поэтому при ввозе компания вынуждена либо делить одну партию на две части и отправлять их разным транспортом, либо оформлять их на двух разных таможенных постах, объясняет он.
Под действие приказа также попали некоторые зарегистрированные фармпрепараты, которые не являются подакцизными, указывает Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM, на ее членов приходится более 60% продаж импортных лекарств в России) в письме к вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову от 17 июля. Там уточняется, что размещать продукцию на временное хранение на период оформления можно только на складах в регионе деятельности таможни, тогда как у лекарств, согласно требованиям Минздрава, особые требования (определенная температура, влажность). Но ни один склад временного хранения в зоне деятельности ЦАТ не имеет лицензии на хранение лекарств, указывает рабочая группа FIAC. А это уже ведет к рискам для пациентов, предупреждают в AIPM. Компании действительно не могут пройти оформление товаров по всем правилам на разрешенных таможенных пунктах, подтверждает человек, работающий на фармацевтическом рынке. По его словам, это может привести к задержкам продукции на таможне или даже к невозможности оформить и доставить продукцию до тех пор, пока склады не будут оборудованы должным образом. Представители ФТС и ЦАТ на вопросы «Ведомостей» не ответили.
Ранее о такой же проблеме заявляла и ассоциация производителей и продавцов электроники РАТЭК: из-за приказа Минфина компании не могли оформить ввоз в Россию пультов. Сейчас, по словам представителя ассоциации, акцизная таможня начала их оформлять, но не везде. Теперь пульты надо доставлять на специализированные посты, а их мало и они удалены от традиционных маршрутов, объясняет он. В итоге выросла нагрузка на импортеров и таможенников, скорость обработки товаров резко упала. Из-за очередей оформление вместо одного дня занимает 5–7 дней, говорит собеседник «Ведомостей».
По большинству попавших под новую процедуру товаров Россия существенно зависит от импортных поставок. Это, по словам Балабановой, и наполнители из экзотических фруктов, и заменители грудного молока, и специализированное лечебное питание. Если ситуация затянется на несколько недель, то поставка ряда импортных продуктов может оказаться под угрозой, как и производство некоторых продуктов в России, резюмирует она.
И FIAC, и AIPM просят Минфин исключить из приказа продукцию, не облагаемую акцизами, а также разрешить оформление и хранение товаров на других постах по поручению ЦАТ.
Ситуация острая: на постах акцизной таможни очереди, импортеры несут дополнительные затраты, меняют логистику, подтверждает управляющий партнер центра правовой поддержки внешнеэкономической деятельности «ПравоВЭД» Дмитрий Светлов. Разрешить ситуацию, по его словам, помогло бы введение временного упрощенного порядка оформления товаров, который помог бы разгрузить посты акцизной таможни.