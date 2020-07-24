Лекарства и детские смеси стало сложнее ввозить в Россию

Под действие приказа также попали некоторые зарегистрированные фармпрепараты, которые не являются подакцизными, указывает Ассоциация международных фармпроизводителей (AIPM, на ее членов приходится более 60% продаж импортных лекарств в России) в письме к вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову от 17 июля. Там уточняется, что размещать продукцию на временное хранение на период оформления можно только на складах в регионе деятельности таможни, тогда как у лекарств, согласно требованиям Минздрава, особые требования (определенная температура, влажность). Но ни один склад временного хранения в зоне деятельности ЦАТ не имеет лицензии на хранение лекарств, указывает рабочая группа FIAC. А это уже ведет к рискам для пациентов, предупреждают в AIPM. Компании действительно не могут пройти оформление товаров по всем правилам на разрешенных таможенных пунктах, подтверждает человек, работающий на фармацевтическом рынке. По его словам, это может привести к задержкам продукции на таможне или даже к невозможности оформить и доставить продукцию до тех пор, пока склады не будут оборудованы должным образом​. Представители ФТС и ЦАТ на вопросы «Ведомостей» не ответили.