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Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

Государство сохранит контрольный пакет в авиакомпании
Артем Гирш
Андрей Гордеев / Ведомости

Правительство одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» с условием сохранения контроля в компании у государства. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.

В распоряжении говорится, что допэмиссию проведут по открытой подписке, при этом по ее итогам доля государства в «Аэрофлоте» должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета ‒ Росимущество). 40,9% обыкновенных акций авиакомпании находится в свободном обращении.

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О том, что правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. «Аэрофлот», на 51,2% принадлежащий государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях, говорили собеседники Reuters.

Представитель фонда рассказал «Интерфаксу», что РФПИ и международные партнеры фонда изучают возможность инвестиций в «Аэрофлот». Представитель «Аэрофлота» сообщил агентству, что не располагает такой информацией.

Ранее Росавиация на особых условиях выделила 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных