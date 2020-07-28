Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»Государство сохранит контрольный пакет в авиакомпании
Правительство одобрило допэмиссию акций «Аэрофлота» с условием сохранения контроля в компании у государства. Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин, оно опубликовано на портале правовой информации.
В распоряжении говорится, что допэмиссию проведут по открытой подписке, при этом по ее итогам доля государства в «Аэрофлоте» должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета ‒ Росимущество). 40,9% обыкновенных акций авиакомпании находится в свободном обращении.
О том, что правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. «Аэрофлот», на 51,2% принадлежащий государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях, говорили собеседники Reuters.
Представитель фонда рассказал «Интерфаксу», что РФПИ и международные партнеры фонда изучают возможность инвестиций в «Аэрофлот». Представитель «Аэрофлота» сообщил агентству, что не располагает такой информацией.
Ранее Росавиация на особых условиях выделила 7,89 млрд руб. «Аэрофлоту» и двум его дочерним авиакомпаниям – «России» и «Авроре».