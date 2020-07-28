Правительство одобрило допэмиссию «Аэрофлота»

О том, что правительство обсуждает вопрос о докапитализации пострадавшего в кризис «Аэрофлота» через допэмиссию акций, сообщало агентство Reuters со ссылкой на источники. «Аэрофлот», на 51,2% принадлежащий государству, может выпустить допэмиссию на сумму около 80 млрд руб. Государство может купить акции на 50 млрд руб., а остальные выкупят ВТБ и Российский фонд прямых инвестиций в равных пропорциях, говорили собеседники Reuters.