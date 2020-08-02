Крупные компании все еще боятся отправлять сотрудников в командировки

Основная причина, по которой крупные и средние компании, работающие в России, не отправляют сотрудников в командировки, – закрытые границы с другими странами, эту причину назвали 85% опрошенных ГК «Аэроклуб» компаний. В опросе приняла участие 131 компания, их годовой бюджет на командировки составляет от 20 млн до 1 млрд руб., рассказал представитель «Аэроклуба». Восстановлению внутреннего делового туризма мешают региональные санитарные ограничения, заявили 67% опрошенных. 46% респондентов заявили, что командировки запрещены или ограничены из-за жестких санитарно-эпидемиологических норм в самих компаниях: эти нормы все еще не допускают личных встреч и переговоров. «Аэроклуб» – крупнейший игрок в России по покупке авиа- и железнодорожных билетов и бронированию гостиниц для корпоративных клиентов.