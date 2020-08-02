Крупные компании все еще боятся отправлять сотрудников в командировки

Крупные компании все еще боятся отправлять сотрудников в командировкиВосстановлению индустрии делового туризма также мешают закрытые границы
Основная причина, по которой крупные и средние компании, работающие в России, не отправляют сотрудников в командировки, – закрытые границы с другими странами, эту причину назвали 85% опрошенных ГК «Аэроклуб» компаний. В опросе приняла участие 131 компания, их годовой бюджет на командировки составляет от 20 млн до 1 млрд руб., рассказал представитель «Аэроклуба». Восстановлению внутреннего делового туризма мешают региональные санитарные ограничения, заявили 67% опрошенных. 46% респондентов заявили, что командировки запрещены или ограничены из-за жестких санитарно-эпидемиологических норм в самих компаниях: эти нормы все еще не допускают личных встреч и переговоров. «Аэроклуб» – крупнейший игрок в России по покупке авиа- и железнодорожных билетов и бронированию гостиниц для корпоративных клиентов.
Компании приводят множество других причин, так или иначе связанных с пандемией коронавируса, которые тормозят восстановление деловых поездок, рассказал представитель «Аэроклуба». Число новых случаев заболеваний в мире растет (29% опрошенных), вакцина или эффективные методы лечения COVID-19 еще не разработаны (17%). Важную роль играет и психологический аспект: зачастую сотрудники просто не хотят, отказываются летать в командировки (8% компаний), и работодателей и сотрудников беспокоит отсутствие контроля за соблюдением стандартов безопасности и гигиены в отелях (6% опрошенных), аэропортах (4%) и на борту самолета (2%).
По этим причинам спрос во II квартале на авиабилеты по России у деловых путешественников составил всего 11% от показателей II квартала 2019 г., сообщил представитель «Аэроклуба». Для сравнения: общий пассажиропоток на внутренних авиалиниях во II квартале, по данным Росавиации, составил 24% от аналогичного периода прошлого года. Международные перелеты из России были запрещены с 27 марта, с 1 августа правительство разрешило перелеты в Стамбул, Лондон и Танзанию, с 10 августа можно будет улететь в курортные турецкие города – Анталью, Бодрум и Даламан.
34 %
составила доля иностранных полетов в общем количестве бизнес-перелетов в 2019 г., по данным ГК «Аэроклуб». Самое популярное зарубежное направления для командированных – Германия, подсчитала компания, не приводя абсолютных цифр. Вдвое реже деловые путешественники летали во Францию, а на третье место с седьмого вышла Белоруссия, количество бизнес-полетов в которую в прошлом году вырос на 39%
«Восстановлению спроса в сегменте бизнес-трэвел мешает отмена или переход в онлайн всех деловых мероприятий, форумов и конференций», – отмечает Дмитрий Горин, председатель совета директоров компании «Випсервис», второго по величине игрока в сегменте услуг бизнес-трэвел. Еще в самом начале периода ограничений многие крупные и средние компании ввели запрет на командировки до сентября, у российских офисов международных корпораций запрет еще дольше, вплоть до конца года, продолжает Горин.
Многие офисы до сих пор закрыты, сотрудники переведены на удаленную работу до сентября, в ряде международных компаний действует прямой запрет на поездки, снятие которого возможно только на уровне глобального офиса, и командировки здесь разрешаются только в критически важных для бизнеса случаях, соглашается представитель «Аэроклуба». 47% опрошенных компаний, продолжает собеседник, планируют летом лишь единичные командировки, треть респондентов ждут начала восстановления привычного режима не раньше осени, а у 5% компаний наложен запрет на командировки до конца года.
1,4 трлн руб.
во столько оценивается российский рынок деловых поездок в 2019 г., по данным Global Business Travel Association Convention, которые приводит «Коммерсантъ»
«Если восстановление индивидуального туризма происходит за счет внутрироссийского рынка и подталкивается отложенным спросом со стороны отпускников, то компании не готовы брать на себя ответственность и рисковать здоровьем сотрудников. Поэтому восстановление индустрии делового туризма может стать очень затяжным и тяжелым», – резюмирует гендиректор «Аэроклуба» Юлия Липатова. Количество пассажиров на внутрироссийских маршрутах к концу июля догнало и несколько дней даже перегоняло показатели июля 2019 г. Этому помог отложенный спрос на отдых и невозможность улететь на заграничные курорты.
До 30% сотрудников крупных и средних компаний могут быть переведены на постоянный режим удаленной работы, это, безусловно, скажется на трэвел-политике компаний, поэтому восстановление индустрии до объемов 2019 г. может стать очень затяжным, отмечает Горин. Режим самоизоляции позволил «Сбербанк лизингу» опробовать режимы удаленной работы и ранее разработанные технологии заключения сделок без участия сотрудников компании, в будущем из дома смогут работать до 30% сотрудников компании, рассказывал в интервью «Ведомостям» председатель совета директоров «Сбербанк лизинга» Кирилл Царев.