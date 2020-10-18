Zalando покупает технологию виртуальных примерочных

Zalando покупает технологию виртуальных примерочныхИ надеется решить вечную проблему: как помочь покупателю подобрать размер
Zalando объявила 16 октября о приобретении швейцарского стартапа Fision, который разрабатывает технологию сканирования тела с помощью камеры смартфона для последующего применения в виртуальных примерочных. С помощью этой технологии покупатели интернет-магазина Zalando (более 34 млн человек в 17 странах Европы) смогут увидеть, как тот или иной товар будет смотреться на их фигуре, а также выбрать нужный размер одежды и обуви. Объем сделки не раскрывается.
По оценкам экспертов нескольких аналитических агентств, выручка компаний, предлагающих услуги виртуальных примерочных, составила в 2019 г. от $2,4 млрд до $2,9 млрд, а прогноз на 2027 г. – от $10 млрд до $10,4 млрд. По данным исследования, проведенного PwC в 2018 г., около 60% посетителей интернет-магазинов одежды по всему миру в той или иной мере пользовались сервисами виртуальной реальности.
Рост онлайн-продаж в секторе одежды и обуви из-за локдауна во время пандемии только подстегнул интерес магазинов к этим технологиям. Причем речь уже идет не только об онлайне: после открытия магазинов во многих странах все равно действует запрет на использование примерочных – для сдерживания коронавирусной инфекции. Так что технологии виртуальных примерочных, для которых нужен только смартфон (как в случае Fision), используются сейчас и в офлайне.
Из-за многообразия размерных сеток производителей одежды и обуви и индивидуальных особенностей строения тела каждого человека главной проблемой для покупателей (а значит, и для магазинов) с самого зарождения торговли одеждой в сети интернет является вопрос о том, будет ли купленный товар соответствовать размеру и как он сядет на фигуру. По данным Национальной федерации розничной торговли, в США средний процент возврата в одежном секторе составляет 11,1%, но, если брать только онлайн-сегмент, показатель вырастает до 20–30%. Проведенные в Великобритании и Германии исследования показали, что доля возвратов при покупке одежды онлайн доходит до 50%, тогда как возвраты при покупке офлайн составляют менее 10%. Только в Германии в 2018 г. перемещение товаров из-за возврата добавило 238 000 т к общему объему выбросов СО2, как сообщает Handelsblatt. По данным ООН, на долю производителей и продавцов одежды приходится до 10% общемирового объема выбросов парниковых газов.
50%
такова доля возвратов при покупке одежды онлайн, тогда как возвраты при покупке офлайн составляют менее 10%, показали исследования, проведенные в Великобритании
Магазины пытаются решить проблему возвратов разными способами. До появления виртуальных примерочных некоторые онлайн-ритейлеры предлагали услугу бесплатной примерки на дому: курьер привозит три размера на выбор и дает время для примерки. Однако этот вариант доступен только в случае курьерской доставки и сильно удорожает ее стоимость для компании. С развитием компьютерных технологий и ростом доли смартфонов у населения начали появляться всевозможные виртуальные примерочные.
Среди лидеров сектора аналитики называют 3D-A-Porter, AstraFit, Virtusize, Fits.me, True Fit, Clothes Horse, Trimirror, Visualook и Zugara. Сектор очень оживленный, количество компаний исчисляется десятками, новые имена появляются постоянно. Израильская компания Zeekit, к примеру, работает с такими известными брендами, как Adidas, ASOS, Macy’s и Tommy Hilfiger, и ее технология, по данным компании, позволяет сократить количество возвратов в среднем на 36%. Спрос во время пандемии вырос так сильно, что компании пришлось увеличить штат в 1,5 раза, чтобы справиться с задачами.
Однако эксперты призывают к осторожности как в использовании виртуальных примерочных, так и в признании технологии панацеей для главной проблемы одежных онлайн-ритейлеров. Специалисты в области защиты персональных данных отмечают, что соответствующие технологии могут дать продавцам доступ к ценным биометрическим сведениям, а также к информации о предпочтениях и стиле жизни покупателей. «Вы думаете, что они просто дадут вам размеры по фотографии, но собираемые ими данные могут использоваться для таргетированного маркетинга. Однажды полученные, они уже так просто не исчезнут», – рассказал The Washington Post один из ведущих сотрудников юридической фирмы DLA Piper Патрик ван Экке.
Что касается успешности виртуальных примерочных, то, несмотря на внушительные показатели сокращения количества возвратов в отдельных случаях, идеальной технологии пока не появилось. Одни приложения требуют слишком много измерений, другие медленно работают, а третьи непонятны без чтения инструкции. При этом посетители ассоциируют неприятный опыт с магазином, а не с разработчиком технологии. Не ясно, может ли вообще виртуальная реальность заменить поход в магазин. «Как товар выглядит на фигуре – это еще не все. Может быть, приложение покажет, как обувь будет выглядеть на ваших ногах, но оно не расскажет вам, как вы будете себя чувствовать в этой обуви», – заявила The Washington Post Арадна Кришна, профессор кафедры маркетинга бизнес-школы Росса при Университете штата Мичиган.
Одно из проведенных в Великобритании исследований показало, что треть покупателей одежды в интернет-магазинах считают, что купленное им не подойдет, еще до того, как привезут заказ. Одним из самых надежных способов помочь посетителям интернет-магазина одежды в выборе нужного размера до сих пор остается возможность оставлять комментарии по каждому товару: уже купившие помогают будущим покупателям советами вроде «маломерит» и «большемерит».