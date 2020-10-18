Zalando покупает технологию виртуальных примерочных

Из-за многообразия размерных сеток производителей одежды и обуви и индивидуальных особенностей строения тела каждого человека главной проблемой для покупателей (а значит, и для магазинов) с самого зарождения торговли одеждой в сети интернет является вопрос о том, будет ли купленный товар соответствовать размеру и как он сядет на фигуру. По данным Национальной федерации розничной торговли, в США средний процент возврата в одежном секторе составляет 11,1%, но, если брать только онлайн-сегмент, показатель вырастает до 20–30%. Проведенные в Великобритании и Германии исследования показали, что доля возвратов при покупке одежды онлайн доходит до 50%, тогда как возвраты при покупке офлайн составляют менее 10%. Только в Германии в 2018 г. перемещение товаров из-за возврата добавило 238 000 т к общему объему выбросов СО2, как сообщает Handelsblatt. По данным ООН, на долю производителей и продавцов одежды приходится до 10% общемирового объема выбросов парниковых газов.