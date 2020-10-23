«Сбер» и «Р-фарм» Алексея Репика станут совладельцами сервиса «Еаптека»

22 октября «Сбер» и фармкомпания «Р-фарм» сообщили, что в рамках сделки сторонам достанется по 45% акций «Еаптеки», оставшиеся 10% сохранит основатель сервиса Антон Буздалин. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 г., после чего сервис продолжит работу под брендом «Сбер Еаптека». Сумма сделки, а также дальнейший размер инвестиций сторон в проект не раскрываются. Компания была создана в 2011 г., сейчас является второй по объемам продаж в стране онлайн-аптекой (на 1-м месте «Аптека.ру»). «Еаптека» работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка ООО «Еаптека» составила 5,1 млрд руб., чистый убыток – 354,4 млн руб. Согласно собственным данным компании, по итогам девяти месяцев 2020 г. рост продаж «Еаптеки» через сайт составил 146% год к году, через приложение – 158%.