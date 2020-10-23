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«Сбер» и «Р-фарм» Алексея Репика станут совладельцами сервиса «Еаптека»

Они получат по 45% компании
Мария Котова
Мотором сделки «Сбера», «Р-фарм» и «Еаптеки» стал Алексей Репик /Евгений Разумный / Ведомости

22 октября «Сбер» и фармкомпания «Р-фарм» сообщили, что в рамках сделки сторонам достанется по 45% акций «Еаптеки», оставшиеся 10% сохранит основатель сервиса Антон Буздалин. Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 г., после чего сервис продолжит работу под брендом «Сбер Еаптека». Сумма сделки, а также дальнейший размер инвестиций сторон в проект не раскрываются. Компания была создана в 2011 г., сейчас является второй по объемам продаж в стране онлайн-аптекой (на 1-м месте «Аптека.ру»). «Еаптека» работает в 70 городах России, а ее ассортимент насчитывает около 70 000 позиций. По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2019 г. выручка ООО «Еаптека» составила 5,1 млрд руб., чистый убыток – 354,4 млн руб. Согласно собственным данным компании, по итогам девяти месяцев 2020 г. рост продаж «Еаптеки» через сайт составил 146% год к году, через приложение – 158%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных