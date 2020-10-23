Крупнейшие в РФ производители стали восстанавливают финпоказатели после коронавируса

Крупнейшие в РФ производители стали восстанавливают финпоказатели после коронавирусаДля ММК, НЛМК и «Северстали» III квартал оказался удачным
Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты (ММК и НЛМК), а также «Северсталь», на которые суммарно приходится порядка 56% выпуска стали в России, резко улучшили свои финансовые показатели в июле – сентябре, следует из отчетности компаний. Последней из них 22 октября отчиталась «Северсталь».
У ММК и «Северстали» показатель EBITDA (доналоговая прибыль) вырос к предыдущему кварталу на 55 и 31% (до $350 млн и $656 млн) соответственно. У НЛМК EBITDA снизилась всего на 1% (до $579 млн), хотя в сентябре из-за аварии две недели не работал Стойленский ГОК, и компания вынуждена была покупать руду у конкурентов. Впрочем, финпоказатели компаний так и не приблизились к доковидному 2019 году. Для сравнения: в III квартале прошлого года EBITDA ММК составила $525 млн, «Северстали» – $787 млн, НЛМК – $654 млн.