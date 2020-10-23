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Крупнейшие в РФ производители стали восстанавливают финпоказатели после коронавируса

Для ММК, НЛМК и «Северстали» III квартал оказался удачным
Тимур Халудоров
Андрей Махонин / Ведомости

Магнитогорский и Новолипецкий металлургические комбинаты (ММК и НЛМК), а также «Северсталь», на которые суммарно приходится порядка 56% выпуска стали в России, резко улучшили свои финансовые показатели в июле – сентябре, следует из отчетности компаний. Последней из них 22 октября отчиталась «Северсталь».

У ММК и «Северстали» показатель EBITDA (доналоговая прибыль) вырос к предыдущему кварталу на 55 и 31% (до $350 млн и $656 млн) соответственно. У НЛМК EBITDA снизилась всего на 1% (до $579 млн), хотя в сентябре из-за аварии две недели не работал Стойленский ГОК, и компания вынуждена была покупать руду у конкурентов. Впрочем, финпоказатели компаний так и не приблизились к доковидному 2019 году. Для сравнения: в III квартале прошлого года EBITDA ММК составила $525 млн, «Северстали» – $787 млн, НЛМК – $654 млн.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных