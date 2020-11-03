ОЗК планирует начать поставки генно-модифицированного соевого шрота

ОЗК планирует начать поставки генно-модифицированного соевого шротаКомпания получила декларацию на шрот, произведенный аргентинской Renova S.A.
Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует заняться импортом в Россию генетически модифицированного соевого шрота, который является одним из основных источников белка при производстве кормов для сельскозозяйственных животных, сообщили «Ведомостям» сотрудники зернового трейдера и компании по производству растительных масел.
Дочерняя компания ОЗК — «ОЗК-Юг» — в конце октября получила декларацию о соответствии на соевый ГМО-шрот, произведенный аргентинской компанией Renova S.A. (среди ее совладельцев — структура Glencore), следует из выписки на сайте Росаккредитации. Контракт на поставку заключен 12 октября, сказано там. Поставщиком будет дочернее предприятие ОЗК — швейцарская Grainexport S.A., сказано в документе. Ранее о планах госкомпании заниматься поставками сообщило РБК.
Представители Минсельхоза, Renova S.A. не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Представители Glencore и ОЗК отказались от комментариев.
ОЗК контролируется государством: Росимущество владеет 50% плюс 1 акция, остальное — у банка ВТБ. Компания специализируется на торговле зерном, а также выполняет функции госагента на государственных зерновых интервенциях.
В апреле 2020 г. правительство отменило до 1 января 2020 г. обязательную государственную регистрацию ввоза в Россию генетически модифицированных соевых бобов и шрота, безопасность которых подтверждена Россельхознадзором. Это позволит преодолеть нехватку сырья для производства кормов, объяснял представитель Минсельхоза. В октябре министерство предложило продлить упрощенный режим импорта на 2021 г.
«Отсутствие возможности с 1 января 2021 г. у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Ранее ведомство подчеркивало, что упрощенным способом можно импортировать не любые модифицированные сою и шрот, а только те виды, которые раньше уже одобрял Россельхознадзор.
По информации РБК, против упрощенного режима ввоза выступили Минфин и Минэкономразвития.
По данным Масложирового союза России, производство шрота в стране составляет 2,9 млн т, еще 200 000 т Россия импортирует (не ГМО), а еще 500 000 т отправляет на экспорт.