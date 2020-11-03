ОЗК планирует начать поставки генно-модифицированного соевого шрота

«Отсутствие возможности с 1 января 2021 г. у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Ранее ведомство подчеркивало, что упрощенным способом можно импортировать не любые модифицированные сою и шрот, а только те виды, которые раньше уже одобрял Россельхознадзор.