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ОЗК планирует начать поставки генно-модифицированного соевого шрота

Компания получила декларацию на шрот, произведенный аргентинской Renova S.A.
Екатерина Бурлакова
Игорь Зарембо / РИА Новости

Объединенная зерновая компания (ОЗК) планирует заняться импортом в Россию генетически модифицированного соевого шрота, который является одним из основных источников белка при производстве кормов для сельскозозяйственных животных, сообщили «Ведомостям» сотрудники зернового трейдера и компании по производству растительных масел. 

Дочерняя компания ОЗК — «ОЗК-Юг» — в конце октября получила декларацию о соответствии на соевый ГМО-шрот, произведенный аргентинской компанией Renova S.A. (среди ее совладельцев — структура Glencore), следует из выписки на сайте Росаккредитации. Контракт на поставку заключен 12 октября, сказано там. Поставщиком будет дочернее предприятие ОЗК — швейцарская Grainexport S.A., сказано в документе. Ранее о планах госкомпании заниматься поставками сообщило РБК.

Представители Минсельхоза, Renova S.A. не ответили на запрос «Ведомостей» на момент публикации материала. Представители Glencore и ОЗК отказались от комментариев.

ОЗК контролируется государством: Росимущество владеет 50% плюс 1 акция, остальное — у банка ВТБ. Компания специализируется на торговле зерном, а также выполняет функции госагента на государственных зерновых интервенциях.

В апреле 2020 г. правительство отменило до 1 января 2020 г. обязательную государственную регистрацию ввоза в Россию генетически модифицированных соевых бобов и шрота, безопасность которых подтверждена Россельхознадзором. Это позволит преодолеть нехватку сырья для производства кормов, объяснял представитель Минсельхоза. В октябре министерство предложило продлить упрощенный режим импорта на 2021 г. 

«Отсутствие возможности с 1 января 2021 г. у неограниченного круга лиц ввоза вышеуказанной продукции может привести к дефициту высокобелковых кормов на отечественном рынке и, как следствие, росту цен как на корма и кормовые добавки, так и на продукцию животноводческой отрасли в целом», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления. Ранее ведомство подчеркивало, что упрощенным способом можно импортировать не любые модифицированные сою и шрот, а только те виды, которые раньше уже одобрял Россельхознадзор.

По информации РБК, против упрощенного режима ввоза выступили Минфин и Минэкономразвития. 

По данным Масложирового союза России, производство шрота в стране составляет 2,9 млн т, еще 200 000 т Россия импортирует (не ГМО), а еще 500 000 т отправляет на экспорт. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных