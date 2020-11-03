«Роснефть» вернула четверть инвестиций в проект в Иракском Курдистане

Официально о сотрудничестве «Роснефти» и правительства Иракского Курдистана было объявлено в 2017 г. В октябре того же года «Роснефть» сообщила о покупке 80% в пяти добычных блоках с консервативной оценкой извлекаемых запасов на уровне 670 млн барр. примерно за $400 млн. Всего на конец 2018 г. объем выданных «Роснефтью» Иракскому Курдистану авансов за будущие поставки нефти составлял $3 млрд, сообщалось в ее материалах. В начале 2019 г. часть предоплат – $1,8 млрд – была конвертирована в долю в совместном предприятии, управляющем единственным экспортным нефтепроводом в регионе. Вхождение «Роснефти» в проект позволяет повысить эффективность транспортировки нефти региона конечным потребителям, включая поставки на НПЗ в Германии, пояснял представитель компании.