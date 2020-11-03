«Роснефть» вернула четверть инвестиций в проект в Иракском Курдистане

«Роснефть» вернула четверть инвестиций в проект в Иракском КурдистанеМенее чем за два года компания получила почти $480 млн дивидендов
Дочерняя компания «Роснефти» в Сингапуре — RN Middle East (RNME) — получила в 2020 году $180 млн дивидендов от участия в проекте эксплуатации экспортного нефтепровода из Иракского Курдистана в Турцию, говорится в отчетности RNME за 2019 год, с которой ознакомились «Ведомости». Данные о дивидендах указаны в разделе «Событиях после отчетной даты».
«25 сентября 2020 года компания получила дивиденды от участия в совместном предприятии с Kurdistan Pipeline Company на сумму $180 млн», — указано в документе. В нем говорится, что в 2019 году компания суммарно получила $297 млн дивидендов. Таким образом, общая сумма дивидендов от проекта менее чем за два года составила $477 млн.
Балансовая стоимость инвестиций компании в совместные предприятия оценивалась 31 декабря 2019 года в $1,8 млрд, в дочерние предприятия (RN-Batil, RN-Darato, RN-Harir-Bejil, RN-Qasrok и RN-Zawita) – $713,2 млн.
На балансе RNME с 2018 года находится 60% акций в компании Kurdistan Pipeline Company, которая является совместным предприятием «Роснефти» и правительства Курдистана по реализации проекта эксплуатации экспортного нефтепровода из Курдистана в Турцию (создан в 2017 г.). Еще 40% принадлежит KAR Group. В январе 2019 г. вступило в силу концессионное соглашение на эксплуатацию «Роснефтью» этого нефтепровода, проектная мощность которого составляет до 950 тыс. баррелей в сутки, срок действия концессии – 20 лет с возможностью пролонгации еще на 5 лет.
Официально о сотрудничестве «Роснефти» и правительства Иракского Курдистана было объявлено в 2017 г. В октябре того же года «Роснефть» сообщила о покупке 80% в пяти добычных блоках с консервативной оценкой извлекаемых запасов на уровне 670 млн барр. примерно за $400 млн. Всего на конец 2018 г. объем выданных «Роснефтью» Иракскому Курдистану авансов за будущие поставки нефти составлял $3 млрд, сообщалось в ее материалах. В начале 2019 г. часть предоплат – $1,8 млрд – была конвертирована в долю в совместном предприятии, управляющем единственным экспортным нефтепроводом в регионе. Вхождение «Роснефти» в проект позволяет повысить эффективность транспортировки нефти региона конечным потребителям, включая поставки на НПЗ в Германии, пояснял представитель компании.
В январе 2019 года RNME приобрела привилегированные акции Кurdistan Pipeline Company на сумму $1,8 млрд. В отчете по МСФО за 2019 год «Роснефть» уточняла, что эта сумма была зачтена «в качестве вклада компании в капитал совместного предприятия-оператора проекта эксплуатации нефтепровода в Курдистане». Для проведения данной операции RN Middle East выпустила дополнительно 1,8 млн акций в пользу «РН-Зарубежные проекты».
RNME, которая консолидирует активы «Роснефти» в Иракском Курдистане, принадлежит (100% минус 1 акция) компании «РН – зарубежные проекты».
Согласно отчетности «Роснефти» по МСФО за 2019 год, по итогам года от участия в СП по управлению нефтепроводом были получены дивиденды в сумме 19 млрд руб. ($297 млн, согласно отчетности RNME). Таким образом, к настоящему времени (менее чем за 2 года) «Роснефть» вернула более четверти (26,5%) вложенных в проект средств.
Уровень дивидендных доходов свидетельствует об очень хорошей доходности проекта, однако и риски проекта достаточно высокие, отмечает аналитик по нефтегазовой отрасли Райффайзенбанка Андрей Полищук. «Если все будет продолжаться дальше так, как сейчас, то, безусловно, это будет очень выгодно, проект окупится уже через пару лет. Доход все-таки приходит в долларах», — говорит он. При этом Полищук отметил, что «регион непростой», «поэтому и дополнительная доходность за риск присутствует».
По мнению Полищука, при текущем уровне доходности «Роснефти» может быть выгодно и дальше развивать экспансию в регионе. Доходность на уровне европейских проектов в данном регионе недостаточна, уверен аналитик.
Отчетность показала, что на приобретение 60% в трубопроводной концессии, а также на приобретен
ие и развитие 5 лицензионных добычных блоков в Курдистане компания к настоящему времени потратила около $2,5 млрд, говорит старший аналитик Сбербанка по нефтегазовому сектору Андрей Громадин.
Часть информации уже была опубликована «Роснефтью» ранее, напоминает он. Из всей раскрытой информации следует, что «Роснефть» уже получила $477 млн дивидендов от трубопроводной концессии за 2019-2020 гг., что подразумевает более 13% годовой доходности, отмечает эксперт.
«В целом, это весьма привлекательная долларовая доходность для трубопроводного проекта, что является позитивным сюрпризом. При этом было бы логично, на наш взгляд, более детально понимать потенциал существующих активов по дальнейшей экспансии компании в регионе», — подчеркивает Громадин.