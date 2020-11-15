«Газпром» продал Турции максимальный с начала года объем газа

В сентябре цена поставки «Газпрома» по контрактам с Турцией отразила весеннее падение цен на нефть и российский трубопроводный газ стал конкурентоспособным на турецком рынке и сейчас стоит дешевле или сравнимо с хабовыми котировками, говорит Капитонов. СПГ со спотового рынка устремился, в свою очередь, на азиатские рынки, главным образом в Китай, где цены сегодня на $2 за 1 млн БТЕ выше цен на европейских площадках, замечает он. На этом фоне до конца года стоит ожидать роста поставок газа «Газпрома» на турецкий рынок, уверен эксперт. К тому же турецким потребителям еще необходимо выполнить условие take-or-pay (бери или плати), однако, скорее всего, даже при высокой динамике в IV квартале оно не будет выполнено и этот момент станет предметом дальнейших переговоров с «Газпромом», полагает Капитонов.