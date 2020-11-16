Vygon оценил потери российских нефтяников от пересмотра налоговых льгот

В документе говорится, что с целью уменьшения негативных последствий для сектора «необходимо закрепить текущий уровень фискальных условий, а после кризиса и снятия ограничений ОПЕК+ – рассмотреть вопрос введения дополнительных стимулов». По мнению экспертов Vygon Consulting, фискальные условия для реализуемых инвестпроектов необходимо закрепить на 7–20 лет, причем дифференциация сроков должна учитывать инвестиционный цикл различных категорий проектов. Кроме того, необходимо согласовать единую методику оценки эффективности НДД и других налоговых изменений, чтобы унифицировать подход нефтяников и Минфина к анализу эффектов для бюджета. Как отмечается в исследовании, методика должна содержать требуемую норму доходности инвестора; подход к оценке чувствительности профиля добычи нефти к изменению налоговых условий в разрезе различных активов и инвестиционных опций; критерии эффективности проектов, включая не только бюджетную эффективность, но и инвестиции, мультипликативный эффект для экономики; периодичность оценки эффективности. По мнению экспертов Vygon Consulting, это также повысит качество бюджетного планирования.