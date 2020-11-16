Vygon оценил потери российских нефтяников от пересмотра налоговых льгот

Vygon оценил потери российских нефтяников от пересмотра налоговых льготДобывающие компании лишатся около 650 млрд руб. за пять лет, считают эксперты
Нефтяные компании потеряют около 1,15 трлн руб. денежного потока в 2021-2025 г. из-за пересмотра налоговых льгот в 2020 г., говорится в исследовании Vygon Consulting «Налоги в нефтедобыче: реформа 2020» (. С учетом возврата порядка 500 млрд руб. в виде налоговых вычетов для отдельных крупных проектов «общий номинальный эффект составит порядка 650 млрд руб. денежного потока за 5 лет».
«Но не весь этот объем автоматически станет доходами бюджета», — предупредили аналитики компании. Значительное увеличение налоговой нагрузки на фоне политики ОПЕК+ и низких цен на нефть повлечет пересмотр инвестиционных программ в отрасли, считают они. В результате отрасль может не выйти на прогнозируемый правительством объем добычи нефти и, как следствие, на запланированный объем отчислений в бюджет. «Это также создаст значительный негативный синергетический эффект в смежных отраслях экономики», — указано в документе.
В документе говорится, что с целью уменьшения негативных последствий для сектора «необходимо закрепить текущий уровень фискальных условий, а после кризиса и снятия ограничений ОПЕК+ – рассмотреть вопрос введения дополнительных стимулов». По мнению экспертов Vygon Consulting, фискальные условия для реализуемых инвестпроектов необходимо закрепить на 7–20 лет, причем дифференциация сроков должна учитывать инвестиционный цикл различных категорий проектов. Кроме того, необходимо согласовать единую методику оценки эффективности НДД и других налоговых изменений, чтобы унифицировать подход нефтяников и Минфина к анализу эффектов для бюджета. Как отмечается в исследовании, методика должна содержать требуемую норму доходности инвестора; подход к оценке чувствительности профиля добычи нефти к изменению налоговых условий в разрезе различных активов и инвестиционных опций; критерии эффективности проектов, включая не только бюджетную эффективность, но и инвестиции, мультипликативный эффект для экономики; периодичность оценки эффективности. По мнению экспертов Vygon Consulting, это также повысит качество бюджетного планирования.
Нефтедобывающая отрасль стала одним из источников пополнения бюджета на фоне пандемии коронавирусной инфекции и падения цен на нефть, говорится в исследовании. В короткие сроки были пересмотрены параметры налога на дополнительный доход (НДД) для пилотных проектов, отменена налоговая льгота по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) для выработанных месторождений с возможностью перехода на НДД, аннулирована льготная экспортная пошлина для ряда проектов, упразднены налоговые стимулы для высоковязкой и сверхвысоковязкой нефти. «Отрасль пережила самую масштабную после 2002 г. реформу, в результате которой периметр НДД может увеличиться в 5 раз до 230 млн т, или до 48% от общей добычи нефти в стране», — указано в исследовании.
Президент России Владимир Путин 15 октября подписал закон о корректировке параметров НДД от добычи нефти и льгот по НДПИ, согласно которому были отменены налоговые льготы по НДПИ по выработанным месторождениям, а также для сверхвязкой нефти.
Наиболее масштабным изменением в рамках реформы 2020 г. стала отмена льготы по НДПИ для выработанных месторождений, утверждают аналитики Vygon Consulting. Взамен им была дана возможность перейти в третью группу НДД с дополнительным налоговым вычетом в размере 20% от уплаченного НДПИ начиная с 2024 г. Переход возможен только для месторождений с определёнными характеристиками.
Также периметр третьей группы НДД был расширен за счет месторождений, расположенных в границах Северо-Кавказского федерального округа и Сахалинской области. Одновременно были отменены льготы по НДПИ и экспортной пошлине при добыче сверхвязкой нефти. Кроме того, прекратил свое действие понижающий коэффициент 0,7 к ставке НДПИ для компаний, которые по состоянию на 1 июля 2001 г. были освобождены от уплаты отчислений на воспроизводство минерально-сырьевой базы.
За период 2002–2018 гг. существенные корректировки формул налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и таможенной пошлины осуществлялись в России более 30 раз, говорится в исследовании Vygon Consulting. Налоговая нагрузка выросла с 39% от выручки в 2002 г. до 61% от стоимости барреля в 2018 г. При этом в 2007 г. начался процесс предоставления налоговых льгот для различных категорий запасов нефти для поддержания позитивной динамики добычи.