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«Перекресток» начал сотрудничество с сетью Osteria Mario

Рестораны в кризис все чаще договариваются о партнерстве с ритейлерами
Мария Котова Екатерина Бурлакова
Osteria Mario накормит в «Перекрестке» /Osteria Mario

«Перекресток» начал сотрудничество с сетью ресторанов Osteria Mario, рассказал «Ведомостям» представитель X5 Retail Group. По его словам, в ассортименте супермаркетов появилась разработанная Osteria Mario линейка продукции «Ленивый шеф», включающая в себя семь готовых блюд: куриную грудку по-итальянски, говяжьи щечки с грибным соусом, болоньезе, медальоны из свиной вырезки с томатным соусом гриль, зеленые овощи с песто, а также пасту фузилли с оливковым маслом и булгур с печеными овощами.

Управляющий партнер холдинга Tigrus, куда входит Osteria Mario, Александр Мурачев эту информацию подтвердил. По его словам, компания будет тестировать продажи своих блюд в пяти магазинах «Перекресток» в течение полутора месяцев. В случае успеха партнерства проект планируется расширить до 80 точек. Под успешными показателями подразумевается, что доля списанной продукции не будет превышать 15% от общего количества поставляемых в сеть блюд, пояснил Мурачев. Он также рассказал, что с декабря этого года Tigrus планирует начать аналогичное сотрудничество со «Вкусвиллом».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных