«Перекресток» начал сотрудничество с сетью Osteria Mario

Управляющий партнер холдинга Tigrus, куда входит Osteria Mario, Александр Мурачев эту информацию подтвердил. По его словам, компания будет тестировать продажи своих блюд в пяти магазинах «Перекресток» в течение полутора месяцев. В случае успеха партнерства проект планируется расширить до 80 точек. Под успешными показателями подразумевается, что доля списанной продукции не будет превышать 15% от общего количества поставляемых в сеть блюд, пояснил Мурачев. Он также рассказал, что с декабря этого года Tigrus планирует начать аналогичное сотрудничество со «Вкусвиллом».