«Перекресток» начал сотрудничество с сетью Osteria Mario

«Перекресток» начал сотрудничество с сетью Osteria MarioРестораны в кризис все чаще договариваются о партнерстве с ритейлерами
«Перекресток» начал сотрудничество с сетью ресторанов Osteria Mario, рассказал «Ведомостям» представитель X5 Retail Group. По его словам, в ассортименте супермаркетов появилась разработанная Osteria Mario линейка продукции «Ленивый шеф», включающая в себя семь готовых блюд: куриную грудку по-итальянски, говяжьи щечки с грибным соусом, болоньезе, медальоны из свиной вырезки с томатным соусом гриль, зеленые овощи с песто, а также пасту фузилли с оливковым маслом и булгур с печеными овощами.
Управляющий партнер холдинга Tigrus, куда входит Osteria Mario, Александр Мурачев эту информацию подтвердил. По его словам, компания будет тестировать продажи своих блюд в пяти магазинах «Перекресток» в течение полутора месяцев. В случае успеха партнерства проект планируется расширить до 80 точек. Под успешными показателями подразумевается, что доля списанной продукции не будет превышать 15% от общего количества поставляемых в сеть блюд, пояснил Мурачев. Он также рассказал, что с декабря этого года Tigrus планирует начать аналогичное сотрудничество со «Вкусвиллом».