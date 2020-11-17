«Роснефть» продаст трейдеру Trafigura 10% в мегапроекте «Восток ойл»Вскоре появятся и другие инвесторы, считают эксперты
Совет директоров «Роснефти» 16 ноября одобрил продажу 10%-ной доли в ООО «Восток ойл» транснациональной торговой компании Trafigura, сообщила российская компания 17 ноября. В ходе заседания было отмечено, что подтвержденная ресурсная база проекта составляет 6 млрд т по нефти (с учетом газового конденсата), или 44 млрд барр.
Также правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ приняла решение о предварительном согласовании сделки по приобретению компанией Trafigura PTE Ltd. права распоряжаться 10% голосов, приходящихся на доли, составляющие уставный капитал ООО «Восток ойл», сообщил «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу правительства. Решение принято в рамках поддержки планов «Роснефти» по реализации проекта «Восток ойл» для развития российской экономики и обеспечения стратегических интересов РФ по развитию Северного морского пути, поясняется в сообщении.
Сумма сделки не раскрывается, однако источник «Ведомостей», знакомый с ее деталями, оценивает 10%-ную долю примерно в $7 млрд. По оценке Goldman Sachs, в целом проект может привлечь более $100 млрд инвестиций. «Общий объем инвестиций в проект может составить до $120 млрд в течение 2020–2060 г.», – отмечает инвестбанк в своем обзоре за 13 ноября.
Trafigura – крупный сырьевой трейдер, соответственно, участвует в проекте не только для получения дохода от доли в нем, говорит аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Сотрудничество с нефтедобывающей компанией дает Trafigura возможность рассчитывать на получение 10% от общей добычи нефти на проекте, чтобы затем перепродавать ее с дополнительной маржей, отмечает он. «С учетом предоставленных льгот инвестиции в этот проект должны быть рентабельными. Очевидно, что руководство Trafigura видело обоснование проекта и считает его прибыльным», – поясняет аналитик.
По его словам, российские компании всегда ищут иностранных партнеров для таких масштабных проектов, так как они могут поделиться собственным опытом и доступом к рынкам сбыта (особенно трейдеры за счет разветвленной сети представительств в разных странах), что упростит реализацию продукции. «При этом под такие большие объемы [продукции] иностранные компании также могут предоставлять авансовые платежи и займы», – отметил он.
По сложившейся практике иностранные партнеры приводят в совместные с российскими компаниями проекты еще и банки своих регионов, говорит Полищук. По его мнению, Trafigura – первый партнер, с кем удалось договориться, вскоре стоит ожидать вхождение новых участников.
Вхождение одного из крупнейших мировых трейдеров позитивно для такого масштабного проекта, как «Восток ойл», сказала директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова. Исходя из заявленной ресурсной базы потенциал добычи проекта составляет более 100 млн т в год к 2035 г., напоминает она. «Во-первых, снижаются риски сбыта, так как, вероятно, будут заключены долгосрочные договоры на поставки. Во-вторых, появляется важный сигнал о перспективах нефтяных проектов в Арктике для всего рынка на фоне волны «зеленого» негатива для традиционных ресурсов», – поясняет она.
Для Trafigura это тоже вполне логичный шаг, так как проекту утвердили новые налоговые стимулы, напоминает она. «Логично предположить, что «Роснефть» будет вести переговоры и с другими потенциальными инвесторами», – отмечает она. По ее словам, это также могут быть потребители сырья либо владельцы технологий по производству СПГ.
Зарегистрированная в Сингапуре Trafigura входит в тройку крупнейших независимых торговцев металлами и энергоресурсами в мире. Выручка компании в 2019 г. составила $171,5 млрд, прибыль – $3 млрд.
Проект «Роснефти» «Восток ойл» включает Лодочное, Ванкорское, Сузунское, Тагульское, Пайяхское и другие месторождения, которые находятся на Таймырском полуострове на севере Красноярского края. Ресурсный потенциал проекта «Восток ойл» составляет легкая малосернистая нефть, превосходящая по своим качествам нефть марки Brent. Потенциал поставки нефти на сырьевые рынки оценивается в 2024 г. в 25 млн т, в 2027 г. – в 50 млн т и к 2030 г. – до 115 млн т. Также в рамках проекта планируется построить завод по производству СПГ.
В рамках проекта будет пробурено более 20 000 добывающих и нагнетательных скважин, отмечает компания. Совет директоров одобрил заключение долгосрочного контракта на поставку 100 единиц буровых установок, спроектированных для эксплуатации в условиях Крайнего Севера, уточняет «Роснефть». «Восток ойл» не только поможет сохранить добычу нефти в России выше 10 млн барр. в сутки после 2030 г., но и выполнит важную правительственную задачу по увеличению товарооборота по Северному морскому пути, отмечается в обзоре Merrill Lynch за 11 ноября.
Свыше 100 млн т углеводородов в год, добываемых на месторождениях проекта, будут перевозиться танкерами ледового класса по Севморпути, эти суда уже строятся на дальневосточной судоверфи «Звезда». Реализация проекта предусматривает создание крупнейшего в арктической зоне морского порта, объектов энергогенерации, более 200 объектов нефтедобычи, свыше 2500 км магистральных и 7000 км внутрипромысловых трубопроводов, 15 опорных баз промыслов.