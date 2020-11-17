«Роснефть» продаст трейдеру Trafigura 10% в мегапроекте «Восток ойл»

Вхождение одного из крупнейших мировых трейдеров позитивно для такого масштабного проекта, как «Восток ойл», сказала директор по консалтингу в секторе госрегулирования ТЭКа Vygon Consulting Дарья Козлова. Исходя из заявленной ресурсной базы потенциал добычи проекта составляет более 100 млн т в год к 2035 г., напоминает она. «Во-первых, снижаются риски сбыта, так как, вероятно, будут заключены долгосрочные договоры на поставки. Во-вторых, появляется важный сигнал о перспективах нефтяных проектов в Арктике для всего рынка на фоне волны «зеленого» негатива для традиционных ресурсов», – поясняет она.