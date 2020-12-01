Структура «Сбера» может стать единым поставщиком вакцин от COVID-19 на госзакупках

Ранее Шуляк подсчитывал, что потребность государства в вакцине может составить около 70 млн доз в год. А с учетом сделанного ранее заявления бывшего руководителя ФАС Игоря Артемьева о том, что цена вакцины не превысит 1000 руб., размер госзаказа может достичь как минимум 50 млрд руб. По его словам, дистрибуторская наценка в среднем составляет около 15% от стоимости препарата у производителя. Таким образом, единый поставщик сможет заработать около 7,5 млрд руб. в год, резюмирует эксперт. Плюс такого статуса в том, что компании гарантированы заказы и рынок сбыта, говорит Шуляк.