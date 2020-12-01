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ExxonMobil спишет активы на сумму до $20 млрд

И прогнозирует низкие цены на нефть
Илья Виноградов
Matthew Brown / AP

Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil 1 декабря распространил заявление об изменениях в планах своего развития на ближайшие пять лет. В первую очередь изменения коснутся капиталовложений в разведку новых месторождений и увеличение объемов добычи нефти и газа. Так, в 2021 г. компания потратит на эти цели $16–19 млрд (минимальная сумма за последние 15 лет), а в 2022–2025 гг. – $20–25 млрд в год. Ранее ExxonMobil планировала выделять на капитальные затраты около $30 млрд в год.

В том числе ExxonMobil решила отказаться от разработки проектов, которые не считает стратегически важными, а именно от разработки месторождений сухого природного газа в Аппалачах и Скалистых горах, в Оклахоме, Техасе, Луизиане и Арканзасе в США, а также на западе Канады и в Аргентине. Этот шаг приведет к списанию активов на сумму $17–20 млрд в IV квартале 2020 г. К стратегически важным проектам ExxonMobil отнесла свои нефтяные проекты в Гайане и Пермском нефтегазоносном бассейне в США (западный Техас и Нью-Мексико), разведку новых месторождений нефти в Бразилии и некоторые нефтехимические проекты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных