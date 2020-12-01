ExxonMobil спишет активы на сумму до $20 млрд

ExxonMobil спишет активы на сумму до $20 млрдИ прогнозирует низкие цены на нефть
Американский нефтегазовый гигант ExxonMobil 1 декабря распространил заявление об изменениях в планах своего развития на ближайшие пять лет. В первую очередь изменения коснутся капиталовложений в разведку новых месторождений и увеличение объемов добычи нефти и газа. Так, в 2021 г. компания потратит на эти цели $16–19 млрд (минимальная сумма за последние 15 лет), а в 2022–2025 гг. – $20–25 млрд в год. Ранее ExxonMobil планировала выделять на капитальные затраты около $30 млрд в год.
В том числе ExxonMobil решила отказаться от разработки проектов, которые не считает стратегически важными, а именно от разработки месторождений сухого природного газа в Аппалачах и Скалистых горах, в Оклахоме, Техасе, Луизиане и Арканзасе в США, а также на западе Канады и в Аргентине. Этот шаг приведет к списанию активов на сумму $17–20 млрд в IV квартале 2020 г. К стратегически важным проектам ExxonMobil отнесла свои нефтяные проекты в Гайане и Пермском нефтегазоносном бассейне в США (западный Техас и Нью-Мексико), разведку новых месторождений нефти в Бразилии и некоторые нефтехимические проекты.