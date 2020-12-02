Совкомбанк покупает российскую «дочку» MetLife

Совкомбанк покупает российскую «дочку» MetLifeЭто уже второе приобретение банком страховой компании в 2020 году
Совкомбанк, третий по величине частный банк в России, и MetLife, Inc., одна из крупнейших в мире страховых компаний, обслуживающая 90 млн клиентов на 40 мировых рынках, объявили 2 декабря о подписании договора о продаже банку российской дочки MetLife — «АО "Страхования компания «МетЛайф». Сумма сделки не разглашается. Предполагается, что сделка будет закрыта в первом квартале 2021 г., после получения одобрений регулирующих органов и выполнении других стандартных для таких сделок условий закрытия.
После завершения сделки «АО "Страхования компания «МетЛайф» сменит название, сообщили в компании. Президентом компании станет Жанна Гончарова, проработавшая в «МетЛайф» более 15 лет. Совет директоров возглавит Игорь Лаппи, генеральный директор «Совкомбанк Страхование» (ранее «Либерти Страхование»), имеющий за плечами успешный опыт интеграции ряда крупных компаний, входящих в группу Совкомбанк. Председатель правления банка Дмитрий Гусев отметил, что сприобретением «МетЛайф», имеющей 25-летний опыт работы на российском рынке, Совкомбанк получит компетенции в страховании жизни мирового уровня, и расширит спектр некредитных финансовых продуктов.
В январе 2020 года Совкомбанк приобрел «Либерти Страхование» — российскую «дочку» другой американской страховой компании, Liberty Mutual. За 9 месяцев 2020 года «Совкомбанк Страхование» (новое название «Либерти Страхование») увеличило прибыль в 8 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. «Мы уверены, что инфраструктура и компетенции «МетЛайф», наложенные на масштаб и экспертизу в интеграции приобретённых компаний Совкомбанка, дадут не менее впечатляющий результат», — отметил Гусев. Значительная часть команды по добровольному медицинскому страхованию уже довольно давно влилась в коллектив «Совкомбанк Страхование», сообщили «Ведомостям» источники на рынке. Так что подготовка к сделке велась давно.
Максим Чернин, сооснователь МК «Доктор рядом», экс-председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни, считает, что новость о покупке «Метлайфа» Совкомбанком весьма значима для рынка, на котором традиционно иностранные игроки занимали важные позиции. «А «Метлайф» — вообще старейший классический страховщик жизни в России, с которого все начиналось и который «понес в массы" страхование жизни (в начале 2000-х компания называлась AIG Life), — отмечает он. — Я сам в своё время изучал лучшие практики страхования жизни на примере этой компании». По мнению Чернина, самый интересный вопрос сейчас — намерен ли банк сохранить агентскую сеть страховщика или будет перепрофилировать его исключительно под банкострахование.
«Метлайф — это международная компания с огромной историей на рынке страхования жизни, огромной продуктовой экспертизой международного уровня. Это много давало российскому рынку страхования жизни. История и экспертиза «Метлайфа» важны для всего российского рынка, мы очень надеемся, что это будет сохранено и в результате сделки будут преумножены лучшие практики — российские и международные», — прокомментировал сделку вице-президент ВСС Виктор Дубровин.