Совкомбанк покупает российскую «дочку» MetLife

Максим Чернин, сооснователь МК «Доктор рядом», экс-председатель комитета ВСС по развитию страхования жизни, считает, что новость о покупке «Метлайфа» Совкомбанком весьма значима для рынка, на котором традиционно иностранные игроки занимали важные позиции. «А «Метлайф» — вообще старейший классический страховщик жизни в России, с которого все начиналось и который «понес в массы" страхование жизни (в начале 2000-х компания называлась AIG Life), — отмечает он. — Я сам в своё время изучал лучшие практики страхования жизни на примере этой компании». По мнению Чернина, самый интересный вопрос сейчас — намерен ли банк сохранить агентскую сеть страховщика или будет перепрофилировать его исключительно под банкострахование.