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Алкогольный холдинг Рустама Тарико будет поставлять в Россию собственный джин

Популярность этого напитка растет
Екатерина Бурлакова Мария Котова
Алкогольный холдинг Рустама Тарико будет поставлять в Россию собственный джин /Максим Стулов / Ведомости

Итальянский винный дом Gancia (входит в алкогольный холдинг Roust Рустама Тарико) начал поставки в Россию собственного джина под брендом Gancia Luis Eight. Об этом рассказал представитель компании. По его словам, джин будет продаваться в торговых сетях и барах, с которыми сейчас ведутся переговоры. «Ведомости» опросили крупнейших рителейров. Представитель одного из них – сети «Лента» – подтвердил, что компания обсуждает с Roust вопрос о поставках джина. Также Gancia Luis Eight покупают рестораны «Ян примус», сообщил сотрудник сети.

Roust – крупнейший производитель и дистрибутор алкоголя в Центральной и Восточной Европе и второй по продажам водки в мире. Компания выпускает водку «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка» и проч. Продажи алкоголя у компании по всему миру в январе – сентябре 2020 г. выросли на 2,4% – до 23 млн 9-литровых коробов. Холдинг в 2011 г. купил винный дом Gancia, который выпускает игристые, тихие вина, вермуты, а с 2016 г. – и джин (его компания не экспортировала). Напиток относится к премиальной категории – его цена в России составит 2000 руб. за бутылку объемом 1 л, говорит представитель Roust. Объем производства он не уточнил, но в 2021 г. холдинг планирует продать в России не менее 10 000 9-литровых коробов этого напитка и войти в топ-5 самых продаваемых премиальных брендов (по цене от 1500–2500 руб. за 1 л), заявил он. В дистрибуторском портфеле компании уже есть джин The Botanist компании Rémy Cointreau.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных