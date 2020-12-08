Алкогольный холдинг Рустама Тарико будет поставлять в Россию собственный джин

Roust – крупнейший производитель и дистрибутор алкоголя в Центральной и Восточной Европе и второй по продажам водки в мире. Компания выпускает водку «Русский стандарт», «Зеленая марка», «Талка» и проч. Продажи алкоголя у компании по всему миру в январе – сентябре 2020 г. выросли на 2,4% – до 23 млн 9-литровых коробов. Холдинг в 2011 г. купил винный дом Gancia, который выпускает игристые, тихие вина, вермуты, а с 2016 г. – и джин (его компания не экспортировала). Напиток относится к премиальной категории – его цена в России составит 2000 руб. за бутылку объемом 1 л, говорит представитель Roust. Объем производства он не уточнил, но в 2021 г. холдинг планирует продать в России не менее 10 000 9-литровых коробов этого напитка и войти в топ-5 самых продаваемых премиальных брендов (по цене от 1500–2500 руб. за 1 л), заявил он. В дистрибуторском портфеле компании уже есть джин The Botanist компании Rémy Cointreau.