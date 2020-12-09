Как маркетплейс для хендмейда Etsy заработал в пандемию больше $1 млрд

Маркетплейс Etsy стал одним из тех, кто выиграл от пандемии. Сайт выступает посредником между ремесленниками и покупателями, также на нем продают винтажные вещи. Люди сидят по домам и «мебель во время пандемии стала самой продаваемой категорией», рассказывал гендиректор Etsy Джош Сильверман в интервью программе Mad Money на CNBC. Мебель, по его словам, потеснила ювелирные украшения и одежду. За девять месяцев этого года через сайт было продано товаров на $6,6 млрд – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вдвое увеличилась и выручка компании – до $1,1 млрд, а чистая прибыль и вовсе показала тройной рост до $201 млн. Котировки акций выросли тоже втрое.