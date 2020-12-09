Спорт
Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
HR
Справочник компаний
Форум
Газета
Бизнес / Интервью Эксклюзивно по подписке

Как маркетплейс для хендмейда Etsy заработал в пандемию больше $1 млрд

Самым продаваемым товаром стала мебель
Софья Корепанова
Джош Сильверман, гендиректор Etsy /David Paul Morris / Bloomberg via Getty Images

Маркетплейс Etsy стал одним из тех, кто выиграл от пандемии. Сайт выступает посредником между ремесленниками и покупателями, также на нем продают винтажные вещи. Люди сидят по домам и «мебель во время пандемии стала самой продаваемой категорией», рассказывал гендиректор Etsy Джош Сильверман в интервью программе Mad Money на CNBC. Мебель, по его словам, потеснила ювелирные украшения и одежду. За девять месяцев этого года через сайт было продано товаров на $6,6 млрд – вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Вдвое увеличилась и выручка компании – до $1,1 млрд, а чистая прибыль и вовсе показала тройной рост до $201 млн. Котировки акций выросли тоже втрое.

«Наступил момент, когда у нас есть шанс завоевать лояльность миллионов людей, и мы усердно работаем над этим, – сказал Сильверман CNBC. – Наша миссия – сохранить гуманизм в торговле».

Вы видите 3% этого материала
Подпишитесь или прочитайте статью целиком по Wi-Fi в кофейнях «Шоколадница» Москвы и области
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных