Total расширяет сотрудничество с «Новатэком»Находящееся под американскими санкциями СП «Тернефтегаз» приросло новым месторождением
«Новатэк» продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию (СП) с французской Total – «Тернефтегазу», сообщила российская компания 17 февраля в финотчете по МСФО. Сделку закрыли в IV квартале, ее сумма составила 730 млн руб.
Теперь СП принадлежит Черничное нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО с запасами 179 млн барр. нефтяного эквивалента. «Новатэк» приобрел «Черничное» у компании «Мангазея» Сергея Янчукова в январе 2018-го за 616 млн руб. В тот момент газовая компания нуждалась в расширении ресурсной базы, чтобы остановить падение объемов добычи.
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