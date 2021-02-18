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Total расширяет сотрудничество с «Новатэком»

Находящееся под американскими санкциями СП «Тернефтегаз» приросло новым месторождением
Анна Подлинова Матвей Катков
«Черничное» расположено рядом с инфраструктурой «Новатэка» и уже разрабатываемым компанией «Тернефтегаз» Термокарстовым месторождением (на фото) /«Новатэк»

«Новатэк» продал 100%-ную долю в компании «Черничное» своему совместному предприятию (СП) с французской Total – «Тернефтегазу», сообщила российская компания 17 февраля в финотчете по МСФО. Сделку закрыли в IV квартале, ее сумма составила 730 млн руб.

Теперь СП принадлежит Черничное нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО с запасами 179 млн барр. нефтяного эквивалента. «Новатэк» приобрел «Черничное» у компании «Мангазея» Сергея Янчукова в январе 2018-го за 616 млн руб. В тот момент газовая компания нуждалась в расширении ресурсной базы, чтобы остановить падение объемов добычи.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных