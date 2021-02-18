Total расширяет сотрудничество с «Новатэком»

Теперь СП принадлежит Черничное нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО с запасами 179 млн барр. нефтяного эквивалента. «Новатэк» приобрел «Черничное» у компании «Мангазея» Сергея Янчукова в январе 2018-го за 616 млн руб. В тот момент газовая компания нуждалась в расширении ресурсной базы, чтобы остановить падение объемов добычи.