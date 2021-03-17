Владелец «Русагро» Вадим Мошкович разработает маркетплейс для аграриев

По словам Басова, он вместе с Мошковичем занимается созданием двух цифровых систем для сельского хозяйства. «Цифровой фермер» задуман как сервис для фермеров: в нем будет предусмотрен b2b-маркетплейс по покупке и продаже сельхозпродукции, оборудования, удобрений и др. Возможно, со временем в нем появятся также системы автоматизации бизнес-процессов, аналитики и др., говорит он. Вторая система, «Ассистагро», будет предназначена «для принятия агрономических решений», говорит он, не уточняя деталей. Оба сервиса планируется опробовать среди российских аграриев уже в 2021 г., после чего их предложат зарубежным компаниям, рассказывает Басов. Представитель Мошковича от комментариев отказался.