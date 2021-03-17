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Владелец «Русагро» Вадим Мошкович разработает маркетплейс для аграриев

Его планируется продвигать не только в России, но и за рубежом
Екатерина Бурлакова
Рынок цифровых технологий для аграриев сейчас находится в зачаточном состоянии и не поддается оценке /Максим Стулов / Ведомости

Основной владелец «Русагро» Вадим Мошкович и гендиректор агрохолдинга Максим Басов в феврале этого года учредили две компании по разработке программного обеспечения – «Ассистагро» и «Цифровой фермер». Это следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В них им принадлежит по 50% долей.

По словам Басова, он вместе с Мошковичем занимается созданием двух цифровых систем для сельского хозяйства. «Цифровой фермер» задуман как сервис для фермеров: в нем будет предусмотрен b2b-маркетплейс по покупке и продаже сельхозпродукции, оборудования, удобрений и др. Возможно, со временем в нем появятся также системы автоматизации бизнес-процессов, аналитики и др., говорит он. Вторая система, «Ассистагро», будет предназначена «для принятия агрономических решений», говорит он, не уточняя деталей. Оба сервиса планируется опробовать среди российских аграриев уже в 2021 г., после чего их предложат зарубежным компаниям, рассказывает Басов. Представитель Мошковича от комментариев отказался.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных