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Онлайн-продажи детских товаров бьют рекорды

Этому способствовал формат Click & collect, популярный в пандемию
Вера Кузьмина
Ритейлеры заработали на детях /Максим Стулов / Ведомости

Онлайн-продажи детских товаров по итогам прошлого года, по данным исследовательского агентства Data Insight, выросли на 76% в деньгах и 112% в штуках. Абсолютные цифры компания не предоставила, но отметила, что это самый высокий показатель за всю историю рынка. В 2019 г., к примеру, продажи увеличились лишь на 21%, а количество заказов – на 39% год к году.

Несмотря на то что онлайн-продажи в период пандемии активно развивались во многих других сегментах, именно реализации продукции для детей, по словам опрошенных «Ведомостями» ритейлеров, способствовал новый формат – Click & collect. Он подразумевает, что товар заказывают онлайн, но забирают и оплачивают его покупатели уже лично в магазинах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных