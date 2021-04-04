Онлайн-продажи детских товаров бьют рекорды

Онлайн-продажи детских товаров бьют рекордыЭтому способствовал формат Click & collect, популярный в пандемию
Онлайн-продажи детских товаров по итогам прошлого года, по данным исследовательского агентства Data Insight, выросли на 76% в деньгах и 112% в штуках. Абсолютные цифры компания не предоставила, но отметила, что это самый высокий показатель за всю историю рынка. В 2019 г., к примеру, продажи увеличились лишь на 21%, а количество заказов – на 39% год к году.
Несмотря на то что онлайн-продажи в период пандемии активно развивались во многих других сегментах, именно реализации продукции для детей, по словам опрошенных «Ведомостями» ритейлеров, способствовал новый формат – Click & collect. Он подразумевает, что товар заказывают онлайн, но забирают и оплачивают его покупатели уже лично в магазинах.
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