Онлайн-продажи детских товаров бьют рекорды

Онлайн-продажи детских товаров по итогам прошлого года, по данным исследовательского агентства Data Insight, выросли на 76% в деньгах и 112% в штуках. Абсолютные цифры компания не предоставила, но отметила, что это самый высокий показатель за всю историю рынка. В 2019 г., к примеру, продажи увеличились лишь на 21%, а количество заказов – на 39% год к году.