Налоговые изменения в КНР помогут российским металлургам нарастить экспорт

В рамках этой цели китайское правительство в директивном порядке ограничило объемы производства стали: сталелитейные предприятия в регионе Хэбэй – Пекин – Тяньцзинь и в дельте реки Янцзы к 31 декабря должны сократить выбросы пыли и вредных веществ на 30–50%, для чего им придется снизить загрузки агломерационных фабрик, остановить доменные печи объемом до 1000 куб. м и конвертеры с массой плавки до 100 т. Регулирующий орган по охране окружающей среды в крупнейшем сталеплавильном городе Китая Таншане недавно направил инспекторов на 25 местных заводов, чтобы обеспечить соблюдение ими политики ограничения производства.