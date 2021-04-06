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Налоговые изменения в КНР помогут российским металлургам нарастить экспорт

У акций металлургических компаний сохраняется большой потенциал роста, уверены эксперты
Ирина Власова
Налоговые изменения в КНР помогут российским металлургам нарастить экспорт /REUTERS

Китайское правительство собирается резко снизить или вообще отменить льготы по экспортной пошлине на сталь. Предполагается, что корректировка налоговой скидки даст возможность металлургам Поднебесной сосредоточиться на внутреннем рынке, а не на чрезмерном производстве для зарубежного спроса, что позволит снизить объемы загрязняющих выбросов.

На пленуме ЦК КПК в октябре прошлого года была поставлена цель достижения углеродной нейтральности китайской экономики к 2060 г., что, в частности, подразумевает достижение пика выбросов углерода в сталелитейном секторе к 2025 г., после чего уже к 2030 г. они сократятся на 30%.

В рамках этой цели китайское правительство в директивном порядке ограничило объемы производства стали: сталелитейные предприятия в регионе Хэбэй – Пекин – Тяньцзинь и в дельте реки Янцзы к 31 декабря должны сократить выбросы пыли и вредных веществ на 30–50%, для чего им придется снизить загрузки агломерационных фабрик, остановить доменные печи объемом до 1000 куб. м и конвертеры с массой плавки до 100 т. Регулирующий орган по охране окружающей среды в крупнейшем сталеплавильном городе Китая Таншане недавно направил инспекторов на 25 местных заводов, чтобы обеспечить соблюдение ими политики ограничения производства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных