Налоговые изменения в КНР помогут российским металлургам нарастить экспорт

Налоговые изменения в КНР помогут российским металлургам нарастить экспортУ акций металлургических компаний сохраняется большой потенциал роста, уверены эксперты
Китайское правительство собирается резко снизить или вообще отменить льготы по экспортной пошлине на сталь. Предполагается, что корректировка налоговой скидки даст возможность металлургам Поднебесной сосредоточиться на внутреннем рынке, а не на чрезмерном производстве для зарубежного спроса, что позволит снизить объемы загрязняющих выбросов.
На пленуме ЦК КПК в октябре прошлого года была поставлена цель достижения углеродной нейтральности китайской экономики к 2060 г., что, в частности, подразумевает достижение пика выбросов углерода в сталелитейном секторе к 2025 г., после чего уже к 2030 г. они сократятся на 30%.
В рамках этой цели китайское правительство в директивном порядке ограничило объемы производства стали: сталелитейные предприятия в регионе Хэбэй – Пекин – Тяньцзинь и в дельте реки Янцзы к 31 декабря должны сократить выбросы пыли и вредных веществ на 30–50%, для чего им придется снизить загрузки агломерационных фабрик, остановить доменные печи объемом до 1000 куб. м и конвертеры с массой плавки до 100 т. Регулирующий орган по охране окружающей среды в крупнейшем сталеплавильном городе Китая Таншане недавно направил инспекторов на 25 местных заводов, чтобы обеспечить соблюдение ими политики ограничения производства.