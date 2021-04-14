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Крупнейший производитель вина «Ариант» займется производством пива

Небольшие пивоварни становятся более популярными
Екатерина Бурлакова
Timothy Dykes / Unsplash

Группа компаний «Ариант» начнет производить пиво в Краснодарском крае, первая партия будет выпущена в июне этого года, сообщил ее представитель. По его словам, пивоварня разместится на территории центра энологического туризма Villa Aristov под Анапой, о создании которого недавно заявляла компания. Ее мощность рассчитана на производство 576 000 л пива в год, уточнил собеседник «Ведомостей».

«Ариант», по словам представителя группы, планирует выпускать несколько видов этого напитка под маркой Aristov. Это будет разливное пиво и пиво в пластиковых бутылках объемом 1,5 л. Продавать его компания будет пока только на территории центра энологического туризма, а также в ее собственных магазинах в Краснодарском крае.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных