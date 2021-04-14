Крупнейший производитель вина «Ариант» займется производством пива

«Ариант», по словам представителя группы, планирует выпускать несколько видов этого напитка под маркой Aristov. Это будет разливное пиво и пиво в пластиковых бутылках объемом 1,5 л. Продавать его компания будет пока только на территории центра энологического туризма, а также в ее собственных магазинах в Краснодарском крае.