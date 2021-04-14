Крупнейший производитель вина «Ариант» займется производством пива

Крупнейший производитель вина «Ариант» займется производством пиваНебольшие пивоварни становятся более популярными
Группа компаний «Ариант» начнет производить пиво в Краснодарском крае, первая партия будет выпущена в июне этого года, сообщил ее представитель. По его словам, пивоварня разместится на территории центра энологического туризма Villa Aristov под Анапой, о создании которого недавно заявляла компания. Ее мощность рассчитана на производство 576 000 л пива в год, уточнил собеседник «Ведомостей».
«Ариант», по словам представителя группы, планирует выпускать несколько видов этого напитка под маркой Aristov. Это будет разливное пиво и пиво в пластиковых бутылках объемом 1,5 л. Продавать его компания будет пока только на территории центра энологического туризма, а также в ее собственных магазинах в Краснодарском крае.
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