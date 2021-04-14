Inventive Retail Group купила компанию Aristos

Inventive Retail Group, строящая розничные сети для известных мировых брендов, купила компанию Aristos, развивающую монобрендовые онлайн-магазины. Для Inventive эта сделка важна с точки зрения доступа к новым вендорам, а также инфраструктуре e-commerce – без нее группе все труднее противостоять давлению со стороны более крупных игроков, считают эксперты