Inventive Retail Group купила компанию Aristos

Inventive Retail Group купила компанию AristosДля Inventive эта сделка важна с точки зрения доступа к новым вендорам
Inventive Retail Group, строящая розничные сети для известных мировых брендов, купила компанию Aristos, развивающую монобрендовые онлайн-магазины. Для Inventive эта сделка важна с точки зрения доступа к новым вендорам, а также инфраструктуре e-commerce – без нее группе все труднее противостоять давлению со стороны более крупных игроков, считают эксперты
Inventive Retail Group (IRG), управляющая розничными сетями re:Store (торгует техникой Apple), Samsung, Nike, Lego и других брендов, купила контрольный пакет акций группы компаний Aristos, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон сделки. Эта группа также занимается созданием монобрендовых магазинов, но исключительно онлайн. Сейчас IRG торгует продукцией девяти брендов – а у Aristos их 16, следует из описания группы компаний. Среди них Cartier, Olympus, Philips, Black & Decker и др.