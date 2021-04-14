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Inventive Retail Group купила компанию Aristos

Для Inventive эта сделка важна с точки зрения доступа к новым вендорам
Татьяна Исакова
Объединение опыта Aristos (торгует продукцией 16 брендов, в том числе и Philips) и возможностей IRG позволит повысить влияние группы на рынке /Евгений Разумный / Ведомости

Inventive Retail Group, строящая розничные сети для известных мировых брендов, купила компанию Aristos, развивающую монобрендовые онлайн-магазины. Для Inventive эта сделка важна с точки зрения доступа к новым вендорам, а также инфраструктуре e-commerce – без нее группе все труднее противостоять давлению со стороны более крупных игроков, считают эксперты

Inventive Retail Group (IRG), управляющая розничными сетями re:Store (торгует техникой Apple), Samsung, Nike, Lego и других брендов, купила контрольный пакет акций группы компаний Aristos, сообщили «Ведомостям» представители обеих сторон сделки. Эта группа также занимается созданием монобрендовых магазинов, но исключительно онлайн. Сейчас IRG торгует продукцией девяти брендов – а у Aristos их 16, следует из описания группы компаний. Среди них Cartier, Olympus, Philips, Black & Decker и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Сетевое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 27 ноября 2020 г. Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-79546.

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Шмаров Андрей Игоревич

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных