На рынке постаматов России может смениться лидер

На рынке постаматов России может смениться лидерВходящая в Alibaba Group компания Cainiao планирует довести свою сеть до 10 000 точек
Логистический оператор Cainiao планирует до конца 2021 г. инвестировать 2 млрд руб. в развитие своей сети постаматов в России. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. По его словам, эти средства позволят компании открыть около 8000 точек. С учетом того, что у Cainiao уже есть порядка 2000 собственных постаматов, общий портфель оператора может составить 10 000 единиц. Если планы компании будут реализованы, то она станет лидером российского рынка по количеству постаматов, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его данным, сейчас на территории страны работает более 20 000 точек. Больше всего постаматов – 7500 – у Ozon. Еще 5300 единиц у PickPoint (сама компания говорит о 6000).
В Ozon не стали комментировать планы конкурентов, сообщив: «Сейчас у нас порядка 7500 постаматов по всей стране – на конец 2020 г. это самый большой канал «последней мили» Ozon по количеству точек. В этом году мы планируем развивать это канал доставки в комплексе с развитием пунктов выдачи заказов». А вот PickPoint намерена принять участие в гонке за лидерство на этом рынке. По словам гендиректора компании Надежды Романовой, до конца года она хочет увеличить сеть еще на 5000 терминалов. В таком случае у нее будет около 11 000 точек.