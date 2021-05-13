На рынке постаматов России может смениться лидер

Логистический оператор Cainiao планирует до конца 2021 г. инвестировать 2 млрд руб. в развитие своей сети постаматов в России. Об этом «Ведомостям» сообщил его представитель. По его словам, эти средства позволят компании открыть около 8000 точек. С учетом того, что у Cainiao уже есть порядка 2000 собственных постаматов, общий портфель оператора может составить 10 000 единиц. Если планы компании будут реализованы, то она станет лидером российского рынка по количеству постаматов, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По его данным, сейчас на территории страны работает более 20 000 точек. Больше всего постаматов – 7500 – у Ozon. Еще 5300 единиц у PickPoint (сама компания говорит о 6000).