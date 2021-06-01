Концепция развития электротранспорта пополнилась водородными технологиями

Но работа над документом продолжается. В распоряжение «Ведомостей» попал проект распоряжения правительства об утверждении Концепции электротранспорта, датированный 25 мая. Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд руб. И в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры. Также пересмотрены и расширены планы по поддержке спроса в части электромобилей и автомобилей на ВТЭ.