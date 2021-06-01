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Концепция развития электротранспорта пополнилась водородными технологиями

Это шанс не потерять новый рынок, говорят эксперты
Денис Ильюшенков
Sebastian Kahnert / picture alliance via Getty Images

Минэкономразвития РФ работает над Концепцией по развитию производства и использования электротранспорта в России на период до 2030 г. в рамках поручения правительства по стратегическому направлению «Новая технологическая среда». В апреле министерство сообщило первые параметры будущей концепции: 1,5 млн электромобилей на дорогах страны к 2030 г., 20 000 зарядных станций, инвестиции в размере 418 млрд руб.

Но работа над документом продолжается. В распоряжение «Ведомостей» попал проект распоряжения правительства об утверждении Концепции электротранспорта, датированный 25 мая. Теперь весь комплекс мероприятий оценивается в 777 млрд руб. И в документ добавили мероприятия по локализации автотранспорта на водородных топливных элементах (ВТЭ) и созданию водородной заправочной инфраструктуры. Также пересмотрены и расширены планы по поддержке спроса в части электромобилей и автомобилей на ВТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных