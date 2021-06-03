Готовые блюда «Вкусвилла» можно будет купить на борту Azur Air

Это первый случай партнерства между ритейлером и авиакомпанией по продаже бортового питания, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Интерес «Вкусвилла» к сотрудничеству с Azur Air он объясняет тем, что ритейлер нацелен увеличить долю кулинарии в продажах. Для этого компания в ноябре прошлого года уже запустила проект «Вкусвилл.Праздник» (доставка питания по заказу). Бурмистров считает продажи бортового питания перспективным каналом продаж, который будет очень бурно расти по мере снятия ограничений на международный туризм. А вот гендиректор Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров Александр Авдеев сомневается, что идея такого партнерства может быть успешной. Он отмечает, что трафик авиаперевозок сильно упал (на 41% в прошлом году, по данным Росавиации. – «Ведомости») и этот рынок очень далек от восстановления. Кроме того, Авдеев напоминает, что многие компании и вовсе либо полностью отказались от предоставления питания (за исключением дальних направлений), или предлагают их за плату, что также сужает возможности на данном рынке. Судя по всему, понимают это и производители бортового питания. Так, работающая с аэропортом «Домодедово» компания Domodedovo Сatering уже заявила, что она будет поставлять еду в российские продуктовые магазины. Первым ее партнером стала сеть «Перекресток». А компания «Аэромар» (входит в «Аэрофлот») планирует продавать свои блюда в вендинговых аппаратах.