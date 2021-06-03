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Готовые блюда «Вкусвилла» можно будет купить на борту Azur Air

Это первый случай партнерства ритейлера и авиакомпании
Вера Кузьмина
«Вкусвилл» намерен увеличить долю кулинарии в продажах /Максим Стулов / Ведомости

Авиакомпания Azur Air вводит на своих рейсах меню от «Вкусвилла». Об этом «Ведомостям» рассказал представитель ритейлера. Представитель Azur Air эту информацию подтвердил. Приобрести готовое питание «Вкусвилла» на первом этапе смогут пассажиры, следующие из Москвы на Кубу, на Мальдивские острова, в Мексику и обратно, без предварительного заказа. В меню будет 12 блюд, аналогичных тому, что представлено на полке магазинов, отличаться они будут лишь упаковкой и размером порций. В дальнейшем Azur Air планирует расширять ассортимент, говорит представитель авиакомпании.

«Вкусвилл» называет себя сетью магазинов продуктов для здорового питания, первый магазин сети был открыт в мае 2009 г. На июнь 2021 г. в сеть входило 1322 магазина в 50 городах России. Выручка «Вкусвилла» в прошлом году составила 114 млрд руб. (+38% к предыдущему году). Основной владелец – Андрей Кривенко (87%).

Это первый случай партнерства между ритейлером и авиакомпанией по продаже бортового питания, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Интерес «Вкусвилла» к сотрудничеству с Azur Air он объясняет тем, что ритейлер нацелен увеличить долю кулинарии в продажах. Для этого компания в ноябре прошлого года уже запустила проект «Вкусвилл.Праздник» (доставка питания по заказу). Бурмистров считает продажи бортового питания перспективным каналом продаж, который будет очень бурно расти по мере снятия ограничений на международный туризм. А вот гендиректор Ассоциации производителей сервисных услуг для пассажиров Александр Авдеев сомневается, что идея такого партнерства может быть успешной. Он отмечает, что трафик авиаперевозок сильно упал (на 41% в прошлом году, по данным Росавиации. – «Ведомости») и этот рынок очень далек от восстановления. Кроме того, Авдеев напоминает, что многие компании и вовсе либо полностью отказались от предоставления питания (за исключением дальних направлений), или предлагают их за плату, что также сужает возможности на данном рынке. Судя по всему, понимают это и производители бортового питания. Так, работающая с аэропортом «Домодедово» компания Domodedovo Сatering уже заявила, что она будет поставлять еду в российские продуктовые магазины. Первым ее партнером стала сеть «Перекресток». А компания «Аэромар» (входит в «Аэрофлот») планирует продавать свои блюда в вендинговых аппаратах.

Будет ли «Вкусвилл» сотрудничать с другими авиакомпаниями, его представитель не сказал. Опрошенные «Ведомостями» ритейлеры интерес к этому рынку не проявили. Представители Х5 Group, «Ленты», «Магнита» и «Утконоса» заявили о том, что у компаний нет планов продавать готовые блюда на бортах самолетов. Не планируют работать с ритейлерами и авиакомпании. К примеру, представитель «Аэрофлота» уточнил, что у него есть собственный производитель бортового питания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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