В этом году импортное продовольствие подорожает на 12%, подсчитали в ООН

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 10 июня опубликовала доклад «Продовольственный прогноз» о тенденциях на глобальных продовольственных рынках. Эксперты FAO прогнозируют рост стоимости импорта продовольствия в мире в 2021 г. на 12% до рекордных $1,7 трлн. Темп роста по сравнению с прошлым годом заметно ускорился: тогда он составил всего 3%. Подорожанию способствуют растущие цены на сами продукты и увеличение стоимости их транспортировки, говорится в докладе. Ожидается, что развитые страны импортируют меньше продуктов питания в 2021 г., но по более высоким ценам, чем в прошлом году. А развивающиеся страны по итогам года увеличат закупки продовольствия, указывает FAO.