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В этом году импортное продовольствие подорожает на 12%, подсчитали в ООН

Растущие затраты на закупку продовольствия осложняют ситуацию с качеством питания в бедных странах
Екатерина Бурлакова Илья Виноградов
Максим Стулов / Ведомости

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (FAO) 10 июня опубликовала доклад «Продовольственный прогноз» о тенденциях на глобальных продовольственных рынках. Эксперты FAO прогнозируют рост стоимости импорта продовольствия в мире в 2021 г. на 12% до рекордных $1,7 трлн. Темп роста по сравнению с прошлым годом заметно ускорился: тогда он составил всего 3%. Подорожанию способствуют растущие цены на сами продукты и увеличение стоимости их транспортировки, говорится в докладе. Ожидается, что развитые страны импортируют меньше продуктов питания в 2021 г., но по более высоким ценам, чем в прошлом году. А развивающиеся страны по итогам года увеличат закупки продовольствия, указывает FAO.

В начале июня FAO опубликовала майский индекс мировых цен на продовольствие (FFPI): он достиг рекордного с 2011 г. значения в 127,1 пункта, что на 4,8% выше показателя апреля и на 39,7% выше показателя мая 2020 г. Значение FFPI растет 12-й месяц подряд, чего не было уже 10 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных