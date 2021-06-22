Жаркая погода подогрела спрос на газ в Европе

Жаркая погода подогрела спрос на газ в ЕвропеСпотовые цены на газ здесь достигли максимума более чем за три года
По данным Refinitiv, 21 июня цены на хабе TTF в Нидерландах поднялись до $451 за 1000 куб. м, что стало рекордом с марта 2018 г. Тогда на фоне аномального холодного фронта «Зверь с Востока» (температура опустилась до -16 °C) спотовые цены выросли до $1000 за 1000 куб. м.
При жаре уходит много электроэнергии на кондиционирование помещений, поэтому сейчас электростанции в Европе вынуждены потреблять больше газа. При этом в бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя экспортная цена в дальнее зарубежье $170 за 1000 куб. м, и она была превышена уже в январе.
Вы видите 33% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам