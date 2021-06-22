Жаркая погода подогрела спрос на газ в Европе

При жаре уходит много электроэнергии на кондиционирование помещений, поэтому сейчас электростанции в Европе вынуждены потреблять больше газа. При этом в бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя экспортная цена в дальнее зарубежье $170 за 1000 куб. м, и она была превышена уже в январе.