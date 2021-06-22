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Жаркая погода подогрела спрос на газ в Европе

Спотовые цены на газ здесь достигли максимума более чем за три года
Матвей Катков
Установившаяся в Европе жара подтолкнула газовые цены к новому пику /Armend NIMANI / AFP

По данным Refinitiv, 21 июня цены на хабе TTF в Нидерландах поднялись до $451 за 1000 куб. м, что стало рекордом с марта 2018 г. Тогда на фоне аномального холодного фронта «Зверь с Востока» (температура опустилась до -16 °C) спотовые цены выросли до $1000 за 1000 куб. м.

При жаре уходит много электроэнергии на кондиционирование помещений, поэтому сейчас электростанции в Европе вынуждены потреблять больше газа. При этом в бюджет «Газпрома» на текущий год заложена средняя экспортная цена в дальнее зарубежье $170 за 1000 куб. м, и она была превышена уже в январе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных