Первыми в Турцию должны улететь туристы прошлого сезона

Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году поездки в эту страну сейчас составляют 5 млрд руб., подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, речь идет о 150 000 человек. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин говорит, что это не очень большие деньги. Он напоминает, что до закрытия границ с зарубежными странами общая задолженность туроператоров составляла 44 млрд руб. по всем направлениям, большая часть долга приходилась на Турцию. Сейчас у них перед туристами остаются обязательства на 7 млрд руб. по всем направлениям. Сократить долг удалось путем переноса туров на другие даты и направления, а также прямым возвратом средств, говорит Горин.