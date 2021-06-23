Первыми в Турцию должны улететь туристы прошлого сезона

Первыми в Турцию должны улететь туристы прошлого сезонаТакую рекомендацию Ростуризм разослал 23 июня
Федеральное агентство по туризму 23 июня направило ведущим российским туроператорам письмо с рекомендацией обеспечить в первоочередном порядке путевками в Турцию туристов, которые приобрели их до 31 марта 2020 г., но не смогли отправиться в поездку из-за коронавирусных ограничений. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
Авиасообщение с Турцией было восстановлено с 22 июня. Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся в прошлом году поездки в эту страну сейчас составляют 5 млрд руб., подсчитали в Ассоциации туроператоров России (АТОР). По ее данным, речь идет о 150 000 человек. Вице-президент АТОР Дмитрий Горин говорит, что это не очень большие деньги. Он напоминает, что до закрытия границ с зарубежными странами общая задолженность туроператоров составляла 44 млрд руб. по всем направлениям, большая часть долга приходилась на Турцию. Сейчас у них перед туристами остаются обязательства на 7 млрд руб. по всем направлениям. Сократить долг удалось путем переноса туров на другие даты и направления, а также прямым возвратом средств, говорит Горин.
Но большая часть долгов перед туристам приходится не на прошлый, а текущий год. По словам Горина, обязательства туроператоров за несостоявшиеся весной этого года (15 апреля — 21 июня) поездки в Турцию уже составляют 40 млрд. руб. По словам Майи Ломидзе, исполнительного директора Ассоциации туроператоров России, если не будет новых ограничений на полеты в эту страну, долги за 2020-2021 гг. будут закрыты в этом году.
В какой доле будут распределяться места на первых рейсах между прошлогодними туристами и новыми покупателями — каждая компания будет определять самостоятельно, говорит Ломидзе. Например, Tez Tour по словам представителя его пресс-службы, все первые рейсы с 22 по 26 июня отдает туристам по несостоявшимся турам. Сейчас рейсы в Турцию разрешены из 32 аэропортов России; ограничение по вылетам сохраняется в 13 городах России, но, по словам Горина, туристы из этих городов смогут воспользоваться аэропортами в других регионах.
По данным Росавиации, на первый день полетов в Турцию было запланировано 78 рейсов компаниями «Аэрофлот», Royal Flight, Smartavia, Azur Air, «Икар», «Ямал», Nordwind, «Победа», Red Wings, S7 и «Россия».