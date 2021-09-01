Интернет-магазины KupiVip и Mamsy прекратят существование

KupiVIP и Mamsy были заметными игроками на рынке одежды, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Он напоминает, что формат по продаже брендовых вещей с большими скидками пользуется успехом в европейских странах и завоевал популярность в России. KupiVIP предоставлял брендам услуги по обработке их заказов (включая хранение на складе, обработку, доставку потребителю), и это направление тоже было успешным и помогало компании в последнее время оставаться на плаву. Но за все годы своего существования ей так и не удалось сделать прибыльной экономику обработки среднего заказа (Unit-экономика), а к этому должны прийти все интернет-компании, когда у них завершилась стадия агрессивного роста. Кроме того, увеличилась конкуренция – появились такие крупные игроки, как Wildberries, Lamoda и др. с широким ассортиментом, которые оттянули большую часть аудитории, говорит эксперт.