Интернет-магазины KupiVip и Mamsy прекратят существование

Интернет-магазины KupiVip и Mamsy прекратят существованиеОни не выдержали конкуренции с популярными маркетплейсами
Интернет-магазины KupiVIP и Mamsy на своих сайтах объявили о закрытии. «Так сложилось, что наша история завершается», – говорится в сообщениях компаний. Причины закрытия там не приведены.
Оба магазина работали в России больше 12 лет. KupiVIP специализировался на продаже брендовых вещей с большим дисконтом, в том числе за счет приобретения остатков модных марок по сниженным ценам. Mamsy специализировался на продаже одежды и товаров средней ценовой категории, в основном для детей и женщин.
Оба ритейлера принадлежат Оскару Хартманну (среди его проектов – CarPrice и Aktivo) и его партнерам. По данным «СПАРК-Интерфакса» и реестра Кипра, бенефициаром ООО «Мамси» и «Приват трэйда» (владелец KupiVIP) является кипрская Blacksquare Investments. Она, в свою очередь, принадлежит 18 юридическим и физическим лицам, в числе которых Европейский банк реконструкции и развития, Bessemer Venture Partners, Balderton Capital, Accel London, Хартманн, Максим Сигаев и др.
В мае 2021 г. владельцы ритейлеров договорились о продаже бизнеса «Яндекс.Маркету», который собирался с помощью этой сделки выйти в сегмент одежды. Его представитель тогда говорил, что компания «покупает в первую очередь налаженные процессы, экспертизу и инфраструктурные мощности». В сделку помимо онлайн-бизнеса должны были войти пять офлайн-магазинов KupiVIP и распределительный центр на 20 000 кв. м в Подмосковье. Но в июле «Яндекс» сообщил о том, что сделка сорвалась. Источник, близкий к одной из сторон, тогда говорил, что после получения опциона на покупку началась активная стадия due diligence. В рамках этой процедуры компания оценила бизнес ритейлеров и возможные риски от его приобретения и решила, что активы ей не подходят.
На 37% вырастут онлайн-продажи одежды и обуви в 2021 г. и составят 335,3 млрд руб., сообщала Fashion Consulting Group. А к 2025 г. они достигнут 1,01 трлн руб.
В последние годы KupiVIP и Mamsy теряли позиции на рынке. Еще в 2017 г. KupiVIP был на 11-м месте в топ-100 крупнейших интернет-ритейлеров с продажами 14,9 млрд руб., по данным Data Insight. А в 2020 г. онлайн-магазин переместился на 68-е место, продажи сократились более чем в 3 раза до 4,6 млрд руб. Mamsy в 2017 г. занимал 50-е место в рейтинге с оборотом 2,7 млрд руб., а в 2020 г. из него выбыл. По данным «СПАРК-Интерфакса», обе компании за последние пять лет так ни разу и не вышли в прибыль: убыток «Приват трэйда» в прошлом году составил 414,4 млн руб., «Мамси» – 168 млн руб.
KupiVIP и Mamsy были заметными игроками на рынке одежды, считает партнер Data Insight Федор Вирин. Он напоминает, что формат по продаже брендовых вещей с большими скидками пользуется успехом в европейских странах и завоевал популярность в России. KupiVIP предоставлял брендам услуги по обработке их заказов (включая хранение на складе, обработку, доставку потребителю), и это направление тоже было успешным и помогало компании в последнее время оставаться на плаву. Но за все годы своего существования ей так и не удалось сделать прибыльной экономику обработки среднего заказа (Unit-экономика), а к этому должны прийти все интернет-компании, когда у них завершилась стадия агрессивного роста. Кроме того, увеличилась конкуренция – появились такие крупные игроки, как Wildberries, Lamoda и др. с широким ассортиментом, которые оттянули большую часть аудитории, говорит эксперт.
По данным Data Insight, 1-е место по продажам одежды в 2020 г. занимала Lamoda с объемом продаж в 52,9 млрд руб., за ней следовали Bonprix (13 млрд руб.) и ЦУМ (9,2 млрд руб.). Эти данные не учитывают показатели универсальных маркетплейсов. Например, у Wildberries оборот сегмента одежды, обуви и аксессуаров в 2020 г. еще больше — 217,8 млрд руб.
После того как сорвалась сделка с «Яндексом», было ожидаемо, что ритейлеры прекратят работу, говорит генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. Он также отмечает потерю позиций компании на рынке онлайн-продаж. Ее стоимость на момент переговоров не превышала 500 млн руб., а уже к концу 2021 г. она и вовсе была бы равна нулю. Генеральный директор «Приват трэйда» Олег Минаев и Хартманн на вопросы «Ведомостей» не ответили.