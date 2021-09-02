Российские золотодобытчики хорошо заработали в пандемию

Это стало возможным благодаря значительному росту цен на золото на мировом рынке – таким образом инвесторы хеджировали риски в период глобальной неопределенности, пишут аналитики PwC. В 2020 г. среднегодовая цена на золото выросла до $1770 за тройскую унцию, что на 27% больше, чем в 2019 г. Отметку $2000 за унцию золото преодолело в августе, достигнув максимального значения в $2067. После этого золото дешевело, и к концу года унция стоила уже $1888.