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Российские золотодобытчики хорошо заработали в пандемию

Удачная конъюнктура рынка сохранится еще несколько лет, считают аналитики
Василий Милькин
В 2020 году золотые рудники стали крайне прибыльными / Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Пандемия коронавируса, негативно повлиявшая на многие отрасли в 2020 г., не отразилась на показателях золотодобывающих компаний. Это вытекает из исследования PricewaterhouseCoopers (PwC), с которым ознакомились «Ведомости».

Это стало возможным благодаря значительному росту цен на золото на мировом рынке – таким образом инвесторы хеджировали риски в период глобальной неопределенности, пишут аналитики PwC. В 2020 г. среднегодовая цена на золото выросла до $1770 за тройскую унцию, что на 27% больше, чем в 2019 г. Отметку $2000 за унцию золото преодолело в августе, достигнув максимального значения в $2067. После этого золото дешевело, и к концу года унция стоила уже $1888.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных